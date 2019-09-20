Сергей Аксенов переизбран главой Крыма сроком на пять лет

13:30

Сергей Аксенов переизбран главой Крыма на пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам Аксенова, за последние пять лет полуостров "врос" в Россию, в частности были устранены все инфраструктурные и тому подобные ограничения, мешающие развитию региона. Теперь же в истории республики начинается новый этап.

Аксенов подчеркнул, что Крым должен стать передовым, процетающим, комфортным регионом, "образцом и центром притяжения для всего Русского мира". Он пообщеал соблюдать Конституцию страны и федеральные законы, Конституцию и законы Крыма, исполнять приказы президента и правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человекаа, а также с честью выполнять обязанности главы республики.

Для Аксенова это второй срок на посту руководителя региона.

Глава Крыма - высшее должностное лици, глава исполнительной власти. Он избирается на пять лет и не может замещать ее более двух сроков подряд.