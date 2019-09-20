Сергей Аксенов переизбран главой Крыма сроком на пять лет
Сергей Аксенов переизбран главой Крыма на пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.
По словам Аксенова, за последние пять лет полуостров "врос" в Россию, в частности были устранены все инфраструктурные и тому подобные ограничения, мешающие развитию региона. Теперь же в истории республики начинается новый этап.
Аксенов подчеркнул, что Крым должен стать передовым, процетающим, комфортным регионом, "образцом и центром притяжения для всего Русского мира". Он пообщеал соблюдать Конституцию страны и федеральные законы, Конституцию и законы Крыма, исполнять приказы президента и правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человекаа, а также с честью выполнять обязанности главы республики.
Для Аксенова это второй срок на посту руководителя региона.
Глава Крыма - высшее должностное лици, глава исполнительной власти. Он избирается на пять лет и не может замещать ее более двух сроков подряд.