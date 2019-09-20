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Сергей Аксенов переизбран главой Крыма сроком на пять лет

13:30 20.09.2019
Сергей Аксенов вновь стал главой Крыма
Сергей Аксенов Фото с сайта 24smi.org
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Сергей Аксенов переизбран главой Крыма на пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По словам Аксенова, за последние пять лет полуостров "врос" в Россию, в частности были устранены все инфраструктурные и тому подобные ограничения, мешающие развитию региона. Теперь же в истории республики начинается новый этап.

Аксенов подчеркнул, что Крым должен стать передовым, процетающим, комфортным регионом, "образцом и центром притяжения для всего Русского мира". Он пообщеал соблюдать Конституцию страны и федеральные законы, Конституцию и законы Крыма, исполнять приказы президента и правительства РФ, уважать и обеспечивать права и свободы человекаа, а также с честью выполнять обязанности главы республики.

Для Аксенова это второй срок на посту руководителя региона.

Глава Крыма - высшее должностное лици, глава исполнительной власти. Он избирается на пять лет и не может замещать ее более двух сроков подряд. 

Темы: Крым
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 20:25
Гость: ипм

Будет теперь Крым Ставридой.
20.09.2019, 18:09
Гость: Да уж!

Словечко "подряд" очень вписано ловко:
Ведь можно же вечно рулить с рокировкой!
К примеру, давно уже ведомо всем
Насколько "сменяем" кремлёвский тандем...
20.09.2019, 17:59
Гость: Доцент

\ Аксенов подчеркнул, что Крым должен стать передовым, процетающим, комфортным регионом
Если Крым что-то должен, так это слезть с шеи российских пенсов!
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