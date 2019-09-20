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Правительство увеличит срок дожития для выплаты пенсий

10:15 20.09.2019
Пенсионеры
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Госдуму внесен проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год», который предполагает повышение продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии с 252 до 258 месяцев.

Поводом для увеличения срока дожития стали данные продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, сообщает Накануне.ru. По данным Росстата за 2018 год, численность мужчин и женщин пенсионного возраста составила 915 900 и 1 106 849 человек соответственно. Ожидаемая продолжительность их жизни - 16,56 и 26,28 лет.

Согласно методике расчета период выплаты накопительной пенсии в 2020 году должен увеличиться до 263 месяцев.

В пояснениях к проекту предлагается увеличивать ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 6 месяцев ежегодно. По мнению авторов проекта, это необходимо «в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 г. по 2020 год».

Напомним, накопленные россиянами средства при назначении пенсии делятся на ожидаемый период выплаты, который влияет на размер платежей. Ранее в Пенсионном фонде предлагали увеличить минимальный порог накоплений для назначения ежемесячных выплат. Это может привести к тому, что большинство россиян при выходе на пенсию будут получать накопления единовременно.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.09.2019, 15:12
Гость: Вы наблюдательны, но,

извините, наивны. Они давно вымолили для себя вечность!!! Все остальные,- отработанный материал, от которого надо избавиться любым способом.
20.09.2019, 13:39
Гость: личный опыт

хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах...
20.09.2019, 13:31
Гость: Обратите внимание, фамилия не указывается

Интересно, какой срок дожития у президента?
Все комментарии (12)
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