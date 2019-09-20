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В России могут отменить ряд профессиональных праздников

07:26 20.09.2019
Ретро-открытка ко Дню железнодорожника
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В России могут исчезнуть ряд профессиональных праздников, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, это следует из последствий работы так называемой "регуляторной гильотины", предполагающей отменить ряд нормативных актов времен СССР.

В частности, "под раздачу" могут попасть постановления "О праздновании Дня железнодорожного транспорта " и "О праздновании Всесоюзного дня железнодорожника", "О праздновании Дня радио", "О праздновании Дня воздушного флота".

Грядущие изменения активно обсуждаются в профессиональной среде, так как данные события считаются значимыми для отраслей, их отмечают и официально и неформально, проводят массовые мароприятия, соревнования, забеги, распродажи.

В частности, участие в мероприятиях, посвященных Дню железнодорожника, являетсяя обязательным для сотрудников, что прописано в коллективном договоре.

Как рассказали изданию в аппарате правительства, проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых норм должен быть готов не позже 15 ноября 2020 года. Профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, целью регуляторной гильотины является сокращение необоснованной нагрузки на отрасли, требования, утратившие актуальность, профессиональные праздники к этому не относятся.  

Темы: Праздничные дни и памятные даты в России
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Комментарии читателей
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20.09.2019, 11:32
Гость: ну да,

а вместо этих отменённых праздников профессиналов 0 один праздник олигархов длиною в год
20.09.2019, 09:57
Гость: Беглый

Власовцы во всей красе, нивилируют все, что связанно с рабочими профессиями.
20.09.2019, 09:37
Гость: Ronald

Ломать - не строить! Нашим либерастическим дебилам в пвительств нечем больше занятя, как запретить, отменить, урезать...У меня родственники в 4-х поколениях - железнодорожники! Один мой дед всю войну таскал составы на фронт и обратно. Был машинистом паровоза. Другой - был ремонтником и восстанавливал ж/д Курской, Воронежской и Орловской областей. Мои родители начинали с ж/д...Там же трудились тети и дяди...День "железнодорожника" был праздником всего поселка с многотысячным населением. Сейчас, после отмены 8-ми часового рабочего дня всем жителям БАМа и других населенных пунктов просто хотят либерастические пид....ы плюнуть в лицо, с разбега и размаха...
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