В России могут отменить ряд профессиональных праздников

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В России могут исчезнуть ряд профессиональных праздников, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, это следует из последствий работы так называемой "регуляторной гильотины", предполагающей отменить ряд нормативных актов времен СССР.

В частности, "под раздачу" могут попасть постановления "О праздновании Дня железнодорожного транспорта " и "О праздновании Всесоюзного дня железнодорожника", "О праздновании Дня радио", "О праздновании Дня воздушного флота".

Грядущие изменения активно обсуждаются в профессиональной среде, так как данные события считаются значимыми для отраслей, их отмечают и официально и неформально, проводят массовые мароприятия, соревнования, забеги, распродажи.

В частности, участие в мероприятиях, посвященных Дню железнодорожника, являетсяя обязательным для сотрудников, что прописано в коллективном договоре.

Как рассказали изданию в аппарате правительства, проект постановления правительства с конкретным списком отменяемых норм должен быть готов не позже 15 ноября 2020 года. Профильные ведомства должны внести свои предложения до 10 октября.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, целью регуляторной гильотины является сокращение необоснованной нагрузки на отрасли, требования, утратившие актуальность, профессиональные праздники к этому не относятся.