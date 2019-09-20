Почему мэр превратился в помещика и воровал миллиардами

10:29

Масштабы коррупционной деятельности российских чиновников не перестают удивлять

Одни хранят огромные суммы наличными в квартирах, другие превращают их в сотни объектов недвижимости

Фото с сайта Pixabay.com

Воровать не перестали

Тот факт, что в России процветает коррупция, особенно среди чиновников, ни для кого не секрет. Из года в год жители нашей страны слышат одно и то же: надо бороться, будем бороться, достигнуты успехи в борьбе с коррупцией. Однако, когда доходит дело до подведения статистических итогов, выясняется, что воровали, воруют и будут воровать. Получается, что чиновники, несмотря на декларируемые властями меры, чувствуют свою безнаказанность?

Формально это не совсем так. По данным Генеральной прокуратуры, в 2018 году ущерб бюджету страны от преступлений коррупционной направленности составил 65,7 млрд рублей. К ответственности привлечено около 16 тысяч чиновников. Сравним эти данные с показателями, зафиксированными годом ранее. В 2017-м ущерб равнялся 39,6 млрд рублей, чиновников привлекли к ответственности – 10 тысяч.

В Генпрокуратуре эту статистику объясняют тем, что такие преступления стали чаще выявляться и лучше раскрываться. Отчасти в это можно поверить, однако у народа настолько пропало доверие к правоохранительным и судебным органам, что любая резонансная «посадка» воспринимается как случай, когда просто «не поделились с кем надо».

Опись читали до утра

И одно дело, когда чиновника ловят на какой-то мелкой взятке или хищении бюджетных средств на сравнительно небольшую сумму, а другое, когда выясняется, что находящийся на вроде бы не самой выдающейся должности человек владеет через подставных лиц почти 1700 объектами недвижимости стоимостью 9 млрд рублей.

Эти числа взяты не с потолка. 17 сентября стало известно, что Клинский городской суд принял решение «обратить в доход государства» имущество на указанную в предыдущем абзаце сумму экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя и его родственников. Перечисление этих объектов недвижимости шокирует даже тех жителей России, кто давно уже не удивляется маниакальной жажде наживы российских чиновников.

Судите сами: здание кинотеатра «Мир», торговый центр, детская поликлиника (!), сразу несколько котельных районов, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», производственные комплексы заводов с железнодорожными путями междугороднего значения, детские сады, базы отдыха, участки, предназначенные для возведения жилых построек, и так далее. Теперь всё это имущество отчуждено в пользу государства, а оформлено оно было на друзей и родственников чиновника.

Добрались на пенсии

То есть уже не виллы (или не только виллы) на Лазурном побережье Франции и счета в офшорах, а собственность не просто в своей стране, но и в своём регионе. Не это ли пример вопиющей безнаказанности? Постригань занимал должность главы Клинского района с 1992-го по 2014 год, после этого ещё три года был местным депутатом. Когда запахло жареным, он попытался скрыться из страны, но был задержан в Шереметьеве. Это произошло в июне 2018 года.

Как такое возможно, что на протяжении 20 лет чиновник работает на одной и той же должности, а его грязные делишки не привлекают внимания правоохранительных органов? Ответ напрашивается довольно очевидный: для них действия Постриганя не были секретом. Вполне возможно, что имела место и «прокурорская крыша». Так почему же экс-глава Клинского района «внезапно» оказался в разработке, причём уже после выхода на пенсию?

По одной из версий, он поссорился со своей же ставленницей Алёной Сокольской. Якобы Постригань имел отношение к сливу информации о заграничной недвижимости Сокольской и её супруга Александра Козлова, который в 2015 году занял должность прокурора Тульской области. Интересно, что атака имела успех. В мае 2018 года Козлова уволили из прокуратуры, а спустя месяц Постриганя задержали в Шереметьеве. Любопытное совпадение.

Сидеть должны все

Этот пример говорит о том, что резонансные уголовные дела против проворовавшихся чиновников далеко не всегда являются плодами усиленной работы правоохранительных органов. Просто в нужный момент даётся команда «можно», и начинается разработка. Пока всё обстоит именно таким образом, пока даже честный полицейский или прокурор боятся, что их не погладят по головке начальники сверху за чересчур пристальное внимание к тому или иному чиновнику, никаких принципиальных изменений в лучшую сторону мы с вами не увидим.

Член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов в эфире Царьграда прокомментировал ситуацию с Александром Постриганем. По его словам, вместе с задержанным чиновником должны отправиться за решётку и полицейские с местными прокурорами, потому что они не могли не знать о происходящем в районе.

«Меня всегда возмущает такой момент, когда вдруг появляется некий персонаж очень богатый и все начинают делать удивлённое лицо. Это что, неизвестно было, как будто никто ничего не знал?» – недоумевал эксперт. Также Михайлов обратил внимание, что коррупция окончательно приобрела статус соревнования, стала показательной. Чиновники меряются всевозможными дорогими покупками – от часов до автомобилей. А потом они ставят на различные должности своих родственников, и наше общество из капиталистического превращается в родо-племенное.

По мнению Михайлова, вирус коррупции постоянно мутирует, и даже если правоохранительная система пытается делать какие-то «инъекции», они не работают. А всё потому, что не осуществляется контроль за незаконным обогащением. Даже если чиновники декларируют те или иные богатства, ни одна комиссия не приходит и не спрашивает, откуда у него всё это.

«Мы до сих пор не можем реализовать международную конвенцию по контролю за доходами», – именно этот момент эксперт назвал ключевым.

Автор: Дмитрий Курганов