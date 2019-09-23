Налог на наводнения и пожары - пока на добровольной основе

В ближайшей перспективе в России может появиться новый налог – на чрезвычайные происшествия



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Чуть ли не ежегодно в некоторых регионах нашей необъятной Родины случаются то наводнения, то пожары. Подобные чрезвычайные происшествия порядком утомили некоторых государственных мужей, в головах которых родилась очередная замечательная идея: пусть за спасение затопляемых и погорельцев заплатят… правильно - сами погорельцы и затопляемые. Ну и вся страна впридачу.

Министерство финансов и Центральный банк предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций, из которого будут выделяться суммы на покрытие ущерба от этих самых ситуаций.

Наполняться фонд будет путем пока что добровольного взноса от каждой квартиры – 150 рублей. Вроде бы и немного, но сколько квартир, например, в одной только Москве? Да и сумма эта пока предварительная, и в дальнейшем она может быть пересмотрена.

Грубо говоря, жители Москвы, Калининграда или Владивостока будут оплачивать своими средствами ущерб от пожара или наводнения где-нибудь в Забайкалье или Краснодарском крае.

Спору нет, помощь погорельцам и людям, потерявшим дома и имущество при наводнении, оказывать надо, вот только почему государство опять переложило эту помощь на простых граждан?

Может, у государства нет денег и надо отнестись к этому с пониманием и держаться? Нет, деньги есть. Бюджет вообще профицитный, аж 546 миллиардов рублей лежит в закромах и ждут своего часа. Спрашивается, а чего бы часть этих денег не пустить на помощь пострадавшим?

Но, нет – у нас так дела не делаются. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну и всех нас заодно.

И не надо упоминать про профицитный бюджет – государевы мужи и без нас прекрасно решат, куда и на что потратить эти профицитные сотни миллиардов. А вы лучше извольте поучаствовать в эксперименте с новым добровольным налогом, который первоначально «обкатают» в четырнадцати регионах. И потом примут окончательное решение – вводить этот налог или нет.

Хотя тут к бабке не ходи – где это видано, чтобы у нас когда-то не вводили новые налоги?

Вот взять хотя бы самозанятых. Ведь изначально было ясно, что вводить налог на самозанятых – глупость несусветная. Хотя бы потому, что никто точно не знает их количество. То ли тринадцать миллионов, то ли все двадцать, а может, и больше. Но нам рассказали про инновационный налог «на пирожки», налоговая инспекция запустила новое приложение, которое можно скачать на смартфон, что оценила баба Маня, торгующая у дороги яблоками и морковкой с собственного огорода и оснащенная кнопочным «бабушкафоном» коллекции 2002 года. Дядя Вася из гаража хоть и оснащен лучше - неубиваемой Nokia 3310, но тоже вряд ли оценит приложение налоговой.

Да вообще-то мало кто оценил инновационный налог «на пирожки» - из миллионов самозанятых, выживающих кто как может в эпоху зашкаливающей стабильности, «вышли из тени» чуть более ста тысяч человек. Интересно, полученные с них копейки хоть покрыли те миллионы рублей, что были потрачены на разработку и внедрение налога на самозанятых?

Впрочем, давно уже ясно, что с худой овцы лучше поиметь хоть шерсти клок. Вот и новый добровольный налог на наводнения и пожары из той же оперы. Пока он будет добровольно-экспериментальным, а затем – и вероятность этого очень высока – станет «обязаловкой», как и ОСАГО. Или взноса на капремонт жилых домов. Или «Платона». Да, в конце концов, мало ли было принято у нас налогов за последние годы?

Бывало, нет-нет, да и задумываешься над тем, как мы изнемогали в проклятом советском аду, оплачивая копеечные счета за электричество, коммуналку и телефон. Как убого и мерзко мы жили без взноса на капремонт и «Платона».

А какие безответственные были советские депутаты! Вместо того, чтобы думать о перспективах страны и повышать пенсионный возраст и ловить вконец обнаглевших и распоясавшихся самозанятых, они годами ни черта не делали, а только протирали штаны. Как же мы жили во всем этом кошмаре?

Смех смехом, но реальность такова, что, несмотря на все заверения о том, что новые налоги вводиться не будут, законотворческий зуд отдельных государевых мужей не унять и не обуздать. Особенно когда дело касается вытрясания денег из карманов электората.

Казалось бы, после 2018 года, когда электорат оглушили целой серией нововведений и не был принят если только налог на воздух, законотворческий зуд пошел на спад. Но нет, это не так. Как только вырисовывается очередная проблема – жди новый налог.

Так было с мусором и так, похоже, будет с чрезвычайными ситуациями. Начинается все с благих пожеланий и вроде как разумных обоснований, но кошельки граждан при этом неизменно худеют. И все это на фоне падающих который год доходов.

Но ничего, мы держимся. Жизнь прекрасна, особенно когда воздух пока бесплатный. И пока некоторые взносы можно платить, а можно не платить. Придет время, и будем мы с грустью вспоминать нынешние беззаботные денечки. Когда платежка за ЖКУ ещё не напоминала страницу из телефонного справочника. И когда бензин стоил всего 50 рублей, а евро всего-то семь червонцев. Так что всем недовольным новыми налогами лучше прекратить ныть и замолчать. То ли ещё будет…