Сотрудники краевого БТИ на Камчатке объявили голодовку

11:39

На Камчатке работники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) протестует против ликвидации предприятия и объявили голодовку.

Также сотрудники требуют личной встречи с губернатором Владимиром Илюхиным и соблюдения действующего законодательства РФ.

Как заявили протестующие, в 2010 году правительство Камчатского края, в частности, региональное минимущества, а также назначенцы - руководители, которых присылало правительство Камчатки, допустили ряд фиктивных сделок, что привело к образованию долгов у БТИ.

Как сообщает ИА Regnum, вместо помощи предприятию губернатором и первым вице-губернатором Ириной Унтиловой было принято решение о ликвидации структуры. Также отмечается, что по итогам прошлого года БТИ вышло в прибыль и проводит работы в рамках госзаказа.

Правительство края по закону обязано рассчитаться с предприятием, однако не делает этого.

Протестом уже заинтересовалась прокуратура Камчатского края. Там отметили, что особенно тщательно проверят информацию об увольнении попавших под сокращение людей без выходного пособия.