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Сотрудники краевого БТИ на Камчатке объявили голодовку

11:39 23.09.2019
Фото с сайта kamprok.ru
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На Камчатке работники Краевого государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» (БТИ) протестует против ликвидации предприятия и объявили голодовку.

Также сотрудники требуют личной встречи с губернатором Владимиром Илюхиным и соблюдения действующего законодательства РФ.

Как заявили протестующие, в 2010 году правительство Камчатского края, в частности, региональное минимущества, а также назначенцы - руководители, которых присылало правительство Камчатки, допустили ряд фиктивных сделок, что привело к образованию долгов у БТИ.

Как сообщает ИА Regnum, вместо помощи предприятию губернатором и первым вице-губернатором Ириной Унтиловой было принято решение о ликвидации структуры. Также отмечается, что по итогам прошлого года БТИ вышло в прибыль и проводит работы в рамках госзаказа.

Правительство края по закону обязано рассчитаться с предприятием, однако не делает этого.

Протестом уже заинтересовалась прокуратура Камчатского края. Там отметили, что особенно тщательно проверят информацию об увольнении попавших под сокращение людей без выходного пособия.

Темы: Камчатка, Трудовые конфликты и забастовки в России
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 15:17
Гость: IgS

нужно уничтожить материалы сделок губернатора и дружков, что тут непонятного . а там все архивы... что непонятного-то?
23.09.2019, 12:30
Гость: Владимир С-Пб

Судя по зданию, их там не 20 человек голодает
Здание новое, теплое
Хочу увидеть фото соседних школ, больниц, детских садов
23.09.2019, 11:54
Гость: личный опыт

Как известно БТИ монополист по всей технической документации, поэтому странно почему оно было убыточным, а на прибыль вышло только в прошлом году - походу от испуга перестали работать только на свой карман. Только это не помогла, совсем страх потеряли. Разогнать всех, а еще лучше посадить, что бы не путали свою шерсть с государственной.
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