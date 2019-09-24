Бывший мэр Новокуйбышевска скончался после попытки суицида

11:08

24 сентября в возрасте 57 лет ушел из жизни Владимир Фомин - бывший мэр Новокуйбышевска (Самарская область), сообщается на сайте городской администрации.

Фомин 23 сентября текущего года подал заявление об отставке. Депутаты поддержали это решение. Сейчас обязанности мэра исполняет замглавы Виталий Румянцев.

Ранее РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК по региону сообщало, что после попытки совершить самоубийство он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

«Бывший мэр Новокуйбышевска пытался совершить суицид, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии», - заявил собеседник агентства.

Что касается мотивов, то о них пока ничего не известно. Местные СМИ сообщают, что у Фомина была болезнь сердца и он перенес несколько операций.