]]> ]]>
Главная В России Новости

Военных будут пускать в цирки бесплатно

18:56 26.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Военные смогут бесплатно посещать цирки, правда в обмен на помощь Министерства обороны в восстановлении досуговых центров в регионах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора Росгорцирка Владимира Шемякина.

Как отмечает агентство, подобная договоренность прорабатывается между Росгорцирком и Минобороны.

Отмечается, что военнослужащие смогут посещать представления, предъявив военный билет, что будет выгодно и военному ведомству и Росгорцирку.

Как отметил Шемякин, сейчас по программе восстановления цирков в регионах отремонтировано 16 цирков. В Москве и Санкт-Петербурге также планируется построить инновационные цирки, в которых арему можно будет трансформировать в концертный зал.

Также Росгосцирк планирует заключить договоры с цирковыми училищами по целевому набору, что призвано помочь развитию цирков. 

Темы: Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2019, 23:00
Гость: Лофт

Похоже ДМ хочет перещеголять президента Украины )
26.09.2019, 22:52
Гость: таки-да

"служил, тот в цирке не смеется!"- дык, это антисоветская шутка про СА..в великом сырьевом придатке все иначе : и кони и , люди ..рыночная-прибыльная экономика ,все сурьезно тайные ...рои -табуреткины с многомиллионным по эффекту утилизации того что не так лежало и дамским прикрытием .Сплошной карго-культурный аутсэрсинг как , на "цивилизованном западе" ..складывающиеся ,порой сами по себе с личным составом заодно после хап ремонта казармы , попы ,равины имамы и буддийские шаманы итд итп .Контингент прошедший с детсва школу молодого бойца от дома2. За, "бесплатные " деньги незадачливых налогоплательщиков -любой каприз в радость и клоунам гешефт ,весело - не в траншеях париться .
26.09.2019, 22:43
Гость: Темыч

Кто в армии служит тот в цирке не смеется.
Все комментарии (18)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.