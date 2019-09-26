Военных будут пускать в цирки бесплатно
Военные смогут бесплатно посещать цирки, правда в обмен на помощь Министерства обороны в восстановлении досуговых центров в регионах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора Росгорцирка Владимира Шемякина.
Как отмечает агентство, подобная договоренность прорабатывается между Росгорцирком и Минобороны.
Отмечается, что военнослужащие смогут посещать представления, предъявив военный билет, что будет выгодно и военному ведомству и Росгорцирку.
Как отметил Шемякин, сейчас по программе восстановления цирков в регионах отремонтировано 16 цирков. В Москве и Санкт-Петербурге также планируется построить инновационные цирки, в которых арему можно будет трансформировать в концертный зал.
Также Росгосцирк планирует заключить договоры с цирковыми училищами по целевому набору, что призвано помочь развитию цирков.