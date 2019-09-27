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Законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах вернут автору

10:28 27.09.2019
Сергей Шаргунов. Фото с сайта wikimedia.org
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Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) в четверг внес в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену наказания в виде лишения свободы за нарушение порядка при проведении митинга, если в действиях не было насилия.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что законопроект вернут автору, так как отсутствует обязательный отзыв кабмина.

Шаргунов отмечал, что если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, то делать из него уголовного преступника и сажать - это абсурд. «С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», - цитирует Шаргунова РИА Новости.

При этом уголовно наказуемым предлагалось считать нарушение, повлекшее за собой причинение вреда здоровью, имуществу, безопасности и общественному порядку или создающее угрозу этого.

По словам депутата, инициатива была сформулирована в том числе после ситуации с актером Павлом Устиновым.

Согласно инициативе, которая, как отмечает депутат, была сформулирована в том числе после ситуации с Павлом Устиновым, предлагалось снизить и штрафы за неоднократные нарушения на митингах. Вместо существующих сегодня от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, было предложено установить штрафы в размерах от 100 тыс. до 500 тысяч рублей. Максимальный срока лишения свободы также предлагалось сократить с 5 до 3 лет.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 11:44
Гость: Депутатам то

это зачем?
27.09.2019, 11:38
Гость: личный опыт

неймется все краснопузым...профукали за жалки 70 лет страну с тысячелетней историей, теперь взад щеки надувают.
Помогали всем бантустанам за счет Средней полосы России, а внутри СССР даже туалетная бумага была в дефиците. Приходилось газеты использовать. А вся пресса в СССР была партийная, получается, что народ каждый день идеологические диверсии у себя в туалетах совершал. А им все было невдомек, потому краснопузые и самовыпилились в итоге.
А этот Шаргунов молодой, туалетной бумагой обеспечен...
27.09.2019, 11:11
Гость: Я ПРОТИВ!

Надо не смягчать, а ужесточать. Всех протестующих надо брать в кутузку еще дома, потом в Бутырку на месяц, потом в Магадан на 150 лет без права переписки. А то развели тут баланду, властепослушному гражданину негде и выразить свои верноподданнические чуйства-с.
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