Законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах вернут автору

10:28

Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) в четверг внес в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену наказания в виде лишения свободы за нарушение порядка при проведении митинга, если в действиях не было насилия.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что законопроект вернут автору, так как отсутствует обязательный отзыв кабмина.

Шаргунов отмечал, что если человек просто вышел на улицу и мирно прошелся, то делать из него уголовного преступника и сажать - это абсурд. «С этим согласился Конституционный суд, теперь это должно стать законом», - цитирует Шаргунова РИА Новости.

При этом уголовно наказуемым предлагалось считать нарушение, повлекшее за собой причинение вреда здоровью, имуществу, безопасности и общественному порядку или создающее угрозу этого.

По словам депутата, инициатива была сформулирована в том числе после ситуации с актером Павлом Устиновым.

Согласно инициативе, которая, как отмечает депутат, была сформулирована в том числе после ситуации с Павлом Устиновым, предлагалось снизить и штрафы за неоднократные нарушения на митингах. Вместо существующих сегодня от 600 тысяч до 1 миллиона рублей, было предложено установить штрафы в размерах от 100 тыс. до 500 тысяч рублей. Максимальный срока лишения свободы также предлагалось сократить с 5 до 3 лет.