В Приморье задержали больше 260 северокорейских браконьеров

11:18

Российские пограничники задержали три северокорейские шхуны за браконьерство в исключительных экономических водах России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ по Приморскому краю.

Отмечается, что всего на трех шхунах и пяти мотоботах находились 262 северокорейских рыбака. У браконьеров были изъяты порядка 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещенные орудия лова.

Все задержанные доставлены в порты Находка и Посьет для расследования.

Напомним, это уже второй случай задержания браконьеров из Северной Кореи за сентябрь. 17 сентября российские пограничники задержали браконьеров в Японском море, тогда пострадали четверо пограничников и погиб один из нарушителей. По итогам операции был задержан 161 браконьер.