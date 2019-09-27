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Россияне смогут нанимать работников из Вьетнама и дальнего зарубежья

13:34 27.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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На портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения появился проект приказа, согласно которому россиянам могут разрешить на законных основаниях нанимать иностранных работников для помощи при ведении подсобного, личного и домашнего хозяйства.

Например, это могут садовники, нянечки, домработники из таких стран, как Вьетнам, Малайзия, Китай, Филиппины, Шри-Ланка и другие.

Отмечается, что в коммерческих целях использовать труд таких работников будет нельзя, а чтобы нанять человека, физическому лицу необходимо будет обратиться с заявкой в органы исполнительной власти региона.

После того, как Министерство труда России подпишет соответствующий приказ, инициатива вступит в силу.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Трудовое законодательство в России
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 21:22
Гость: иван

русских все больше задвигают нет надобности в их труде а там гляди и население появится с кавказским азиатским носом или разрезом глаз чего и добиваются властные структуры в РФии получается русским нет места на своей земле если пишут что в Москве проивают 4 млн азиатов это все нет столицы и страны и называют столицей Великой Азии куда дальше не понять
27.09.2019, 20:24
Гость: таки-да

"а какие шиши нанимать? Они думают м"- у нищих слуг не бывает. В рыночных условиях личные интересы выше общественных..каждый думает за себя.Народ вправе выбирать каких слуг ему нанимать а, проблемы населения- дело рук его самого ,и решать их никто за него не будет.. на все воля божия ,бог терпел и вам велел .
27.09.2019, 20:04
Гость: Антибибер

"для помощи при ведении подсобного, личного и домашнего хозяйства"

Основываясь на канадском опыте, это приведёт к росту иммиграции из этих самых стран Третьего мира, созданию этнических анклавов и дальнейшей криминализации общества. Работники через определённый срок подают док-ты на ПМЖ, затем спонсируют и ввозят многочисленных родственников, те -- своих родственников (обычно целые деревни), и так до бесконечности. Прежде всего попрёт Китай (хотя они и так уже мигрируют в массовом количестве). Открыв шлюзы Третьего мира с конца 1960-х, но особенно с 1980-х годов, Канада и Австралия превратились в канализационный отстойник для всего мира, говорю о крупных городах, естественно, в мелких нет среды для роста бактерий. Напряжённость и недовольство в обществе здесь достаточно ощутимы, если внимательно отслеживать изнутри. Россия наступает на те же грабли.
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