Россияне смогут нанимать работников из Вьетнама и дальнего зарубежья

13:34

На портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения появился проект приказа, согласно которому россиянам могут разрешить на законных основаниях нанимать иностранных работников для помощи при ведении подсобного, личного и домашнего хозяйства.

Например, это могут садовники, нянечки, домработники из таких стран, как Вьетнам, Малайзия, Китай, Филиппины, Шри-Ланка и другие.

Отмечается, что в коммерческих целях использовать труд таких работников будет нельзя, а чтобы нанять человека, физическому лицу необходимо будет обратиться с заявкой в органы исполнительной власти региона.

После того, как Министерство труда России подпишет соответствующий приказ, инициатива вступит в силу.