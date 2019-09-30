Роскосмос отказался от запуска системы спутникового интернета «Эфир»

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Власти по предложению Роскосмоса исключили из нацпрограммы «Цифровая экономика» проект российской системы глобального спутникового интернета «Эфир». Теперь правительство не будет заниматься поиском инвесторов и проектированием, подтвердили в АНО «Цифровая экономика».

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что для «Эфира» не удалось найти 500 миллиардов рублей внебюджетного финансирования. Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова, который отвечает за программу, заявил, что с кабмином решение об исключении проекта из «Цифровой экономики» пока еще не согласовано.

Между тем источник «Коммерсанта» отмечает, что на замену «Эфиру» придет проект «Сфера». Он включает в себя как наблюдение за Землей, так и построение системы связи. Однако срок реализации «Сферы» дольше — до 2030 года.

В 2018 году в Роскосмосе анонсировали, что хотят к 2025 году запустить группировку из 288 спутников, которые обеспечат телефонной связью и интернетом пользователей по всей планете. Ранее стоимость программы оценивали в 533,6 миллиарда рублей. Российский «Эфир» позиционировался как аналог британского проекта по созданию глобальной системы спутникового интернета OneWeb или Starlink от SpaceX.

Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в начале 2019 года российским «Союзом». Starlink начала формирование группировки в мае.