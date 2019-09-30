Роскосмос отказался от запуска системы спутникового интернета «Эфир»
Власти по предложению Роскосмоса исключили из нацпрограммы «Цифровая экономика» проект российской системы глобального спутникового интернета «Эфир». Теперь правительство не будет заниматься поиском инвесторов и проектированием, подтвердили в АНО «Цифровая экономика».
В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что для «Эфира» не удалось найти 500 миллиардов рублей внебюджетного финансирования. Представитель вице-премьера РФ Максима Акимова, который отвечает за программу, заявил, что с кабмином решение об исключении проекта из «Цифровой экономики» пока еще не согласовано.
Между тем источник «Коммерсанта» отмечает, что на замену «Эфиру» придет проект «Сфера». Он включает в себя как наблюдение за Землей, так и построение системы связи. Однако срок реализации «Сферы» дольше — до 2030 года.
В 2018 году в Роскосмосе анонсировали, что хотят к 2025 году запустить группировку из 288 спутников, которые обеспечат телефонной связью и интернетом пользователей по всей планете. Ранее стоимость программы оценивали в 533,6 миллиарда рублей. Российский «Эфир» позиционировался как аналог британского проекта по созданию глобальной системы спутникового интернета OneWeb или Starlink от SpaceX.
Первые спутники OneWeb были выведены на орбиту в начале 2019 года российским «Союзом». Starlink начала формирование группировки в мае.