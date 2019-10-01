Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме

10:26

Знаменитая шведская активистка Грета Тунберг получила приглашение выступить в нижней палате российского парламента, пишет РИА Новости.

По данным агентства, приглашение направил депутат Госдумы, первый зампред комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. Парламентарий направил соответствующее письмо в посольство Швеции в России.

В своем письме Власов подчеркнул, что является самым молодым российским депутатом. По его словам российская молодежь обеспокоена проблемами глобальной экологии.

"Мы, как представители молодого поколения, не должны молчать, когда дело касается нашего будущего", - заявил Власов, выразив восхищение силой воли и энергией шведской активистки.

Имя Греты Тунбрег стало известно в 2018 году, когда шведская школьница вместо учебы стала приходить к шведскому парламенту с требованиями усилить меры по борьбе с изменением климата. А на прошлой неделе она выступила в ООН, где обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства".

Недавно она была номинирвоана на Нобелевскую премию мира.

В детстве у Греты Тунберг диагностировали синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.