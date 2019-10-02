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Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

20:37 2.10.2019
Владимир Александров. Фото с сайта aeroflot.ru
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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова по делу о мошенничестве на 250 млн рублей. 

Помимо Александрова  по делу проходят бывший директор юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова и адвокаты коллегии адвокатов Московской области "Ваш адвокатский партнер" Александр Сливко и Дина Кибец.

Александров обратился к суду с просьбой не отправлять его в следственный изолятор, заверив, что не собирается скрываться от следствия. "Мои дети обучаются в школах и высших заведениях Москвы. Кроме того, у меня изъят заграничный паспорт, поэтому я физически не могу никуда уехать", - приводит слова топ-менеджера "Интерфакс"

По версии следствия, в 2015-2016 годах Александров заключил четыре договора на оказание юридических услуг с Давыдовой и адвокатами Сливко и Кибец. Однако выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента "Аэрофлота" - в департаменте работают десять штатных юристов.

"Во исполнение данных договоров в период 2016-2018 годов Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ. В результате противоправных действий у ПАО "Аэрофлот" было похищено не менее 250 млн рублей. Полученными денежными средствами участники организованной группы распорядились по собственному усмотрению", говорится в сообщении Следственного комитета.

 

Темы: Расследование преступлений в России, Аэрофлот, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 23:08
Гость: Кажется

Со времен Березовского ничего не изменилось.
02.10.2019, 22:14
Гость: Конечно,

больше этот "владимир" смахивает на Алика Клигермана.
Во маскируются!
А чего так мало стырил?
Теперь "посодят".
Вот если бы стырил 250 миллиардов, глядишь, и первым вице-премьером бы назначили. С награждением орденом.
02.10.2019, 21:34
Гость: Они воруют,

их арестовывают, их арестовывают, а они воруют. Может дело не только в них, а и в системе?
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