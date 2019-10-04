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На Кубани рейдеры попытались захватить завод

12:02 4.10.2019
Фото © KM.RU
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В Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата одного из местных заводов, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы", расположенном в Славянске-на-Кубани.

Сообщается, что утром 4 октября в дежурную часть ГУ МВД по региону сообщили о выстрелах на улице Красной Славянска-на-Кубани. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники экстренных служб.

По данным правоохранительных органов, причиной конфликта стал спор "между хозяйствующими субъектами" за право управления предприятием.

Пока не известно, сколько человек принимали участие в захвате и были ли они вооружены. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в реанимацию. 

Как пишет "Интерфакс", в настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия. Их допрашивают.

Темы: Рейдерские захваты и передел собственности
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 20:36
Гость: pelageja

И правильно беспокоится о мировом порядке! Именно от него зависит и порядок в России.
04.10.2019, 18:31
Гость: о порядке

На валдайском форуме гарант беспокоится о мировом порядке,а порядок для начала нужно навести в России.
04.10.2019, 16:50
Гость: SL

Ни президента ни власти ни порядка - одни воры!
Все комментарии (8)
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