На Кубани рейдеры попытались захватить завод

12:02

В Славянском районе Краснодарского края произошла попытка рейдерского захвата одного из местных заводов, пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Речь идет о консервном заводе "Кубанские деликатесы", расположенном в Славянске-на-Кубани.

Сообщается, что утром 4 октября в дежурную часть ГУ МВД по региону сообщили о выстрелах на улице Красной Славянска-на-Кубани. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники экстренных служб.

По данным правоохранительных органов, причиной конфликта стал спор "между хозяйствующими субъектами" за право управления предприятием.

Пока не известно, сколько человек принимали участие в захвате и были ли они вооружены. По неподтвержденным данным, в результате инцидента пострадал один человек, он был доставлен в реанимацию.

Как пишет "Интерфакс", в настоящее время задержаны семь человек, принимавших участие в перестрелке на территории предприятия. Их допрашивают.