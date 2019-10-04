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В Самаре бывший детдомовец получил 2,7 года колонии за кражу шоколадок

09:57 4.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Самаре бывший воспитанник детского дома Игорь Шамин был осужден на 2 года и 7 месяцев колонии общего режима за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей.

Как пишет РИА Новости, соответствующий приговор вынес Промышленный районный суд Самары.

20-летний Игорь Шамин был пойман охранником одного из местных магазинов при попытке вынести коробку с шоколадками на общую стоимость 1,6 тысячи рублей. Товар у молодого человека изъяли и вызвали полицию.

По слвоам адвоката Шамина, полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела, но по требованию прокуратуры, в итоге, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Сейчас адвокат молодого человека готовит апелляцию. "Мы в суде доказывали, что квалификация дела не верна. Статья "Грабеж" - открытое хищение и тут не важна сумма ущерба, это общественно опасное деяние средней степени тяжести. Но на видеозаписи с камер из магазина видно, что Игорь не знал, что его кто-то видит, однако суд при вынесении решения почему-то не стал давать оценку видеозаписям", - рассказал адвокат.

Кроме того, Шамин не отрицает факт того, что пытался украсть шоколадки и готов "понести справедливое наказание". Зашита настаивает на том, что так как Шамин не нал, что его кто-то видит, то он совершал тайное хищение, которое попадает под статью 7.27 КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

Отмечается, что ранее у Шамина была судимость и он в момент правонарушения он находился на испытательном сроке.

Дело Шамина вызвало общественный резонанс. За молодого человека вступился депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который написал обращение в прокуратуру Самарской области с просьбой обжаловать "чрезмерно суровый" приговор в апелляции. 

Темы: Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 20:26
Гость: Воровать не хорошо.

Не похитил, так как эту шоколадку у него изъяли. Т.е. была попытка совершения мелкой кражи.
Заступиться за него было не кому и пошел он солнцем палимый по всей строгости закона, да еще возможно по статье более суровой.
04.10.2019, 20:21
Гость: А как жеж.

Вот если бы он украл миллиард, то возможно столько бы получил, но только условно и с отсрочкой исполнения наказания.
На западе Европы ему бы это шоколадку просто подарили. Во второй раз если бы он попался, то он бы получил запрет на посещение этого магазина навсегда. И всё. Ни каких уголовных дел.
04.10.2019, 16:54
Гость: Перебор,- это точно.

Если при такой простой ситуации юристы не могут отличить кражу от грабежа, то это ужасно! Кто их назначил на должности следователя, прокурора и судьи? Сколько таких "специалистов" решают судьбы людей в России? Они наверное и "карманников" уже сажают за грабеж. Деградация и безответственность.
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