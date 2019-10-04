В Самаре бывший детдомовец получил 2,7 года колонии за кражу шоколадок

09:57

В Самаре бывший воспитанник детского дома Игорь Шамин был осужден на 2 года и 7 месяцев колонии общего режима за кражу шоколадок на 1,6 тысячи рублей.

Как пишет РИА Новости, соответствующий приговор вынес Промышленный районный суд Самары.

20-летний Игорь Шамин был пойман охранником одного из местных магазинов при попытке вынести коробку с шоколадками на общую стоимость 1,6 тысячи рублей. Товар у молодого человека изъяли и вызвали полицию.

По слвоам адвоката Шамина, полиция несколько раз отказывала в возбуждении уголовного дела, но по требованию прокуратуры, в итоге, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

Сейчас адвокат молодого человека готовит апелляцию. "Мы в суде доказывали, что квалификация дела не верна. Статья "Грабеж" - открытое хищение и тут не важна сумма ущерба, это общественно опасное деяние средней степени тяжести. Но на видеозаписи с камер из магазина видно, что Игорь не знал, что его кто-то видит, однако суд при вынесении решения почему-то не стал давать оценку видеозаписям", - рассказал адвокат.

Кроме того, Шамин не отрицает факт того, что пытался украсть шоколадки и готов "понести справедливое наказание". Зашита настаивает на том, что так как Шамин не нал, что его кто-то видит, то он совершал тайное хищение, которое попадает под статью 7.27 КоАП и предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

Отмечается, что ранее у Шамина была судимость и он в момент правонарушения он находился на испытательном сроке.

Дело Шамина вызвало общественный резонанс. За молодого человека вступился депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который написал обращение в прокуратуру Самарской области с просьбой обжаловать "чрезмерно суровый" приговор в апелляции.