Организация похорон в Москве: как правильно решить этот вопрос?

14:42

Если в семье кто-то уходит из жизни, его нужно не только достойно, но также правильно провести в последний путь

Здесь очень важно придерживаться соответствующих похоронных обрядов, которые складывались на протяжении столетий. Все необходимо организовать так, чтобы все пришедшие на это траурное мероприятие не осуждали данную семью. Как правильно, и самое основное - быстро решить все вопросы?

Основные ритуальные услуги

Хотя семья находится в печали, она должна знать, что необходимо предпринять в случае смерти родственника. Чтобы сэкономить деньги, что-то можно сделать самостоятельно. В первую очередь это касается ситуации, когда семья большая и есть взрослые люди. Например, можно вызвать на дом врача и полицию. Тем более, это необходимо сделать сразу, когда кто-то уходит из жизни. Также можно потом заняться оформлением документов на организацию погребения.

Но многие семьи в Москве сразу обращаются за помощью в какое-то ритуальное агентство, и там уже все делают сами.

1. Занимаются отправкой тела в морг, а потом доставляют обратно.

2. Отправляются к руководству кладбища, чтобы там удалось найти место для могилы.

3. Ищут кафе, где можно провести поминальный обед.

4. Подбирают траурный зал для процедуры прощания с умершим.

5. Предоставляют катафалк и автобус.

А если на кладбище не найдется свободного участка, тогда необходимо решать вопрос относительно кремации тела. Когда умирает православный христианин, здесь никак не обойтись без обряда отпевания.

Правильный выбор ритуального агентства

Все это говорит о том, что в любом случае придется искать какое-то ритуальное агентство. По крайней мере для того, чтобы заказать катафалк и арендовать траурный зал. Также гроб и венки мало кто из москвичей сможет сделать самостоятельно, и притом в течение нескольких часов. Только существует одна проблема: в Москве настолько много ритуальных агентств, что сложно сразу понять, с кем выгодно иметь дело. Не стоит упускать из вида, что за каждую предоставляемую услугу придется платить деньги.

Наиболее правильный вариант - это иметь дело с такой компанией как Ritual.ru. Она представляет собой государственную организацию, которая вопросами похорон в столице занимается уже не один год. Здесь точно ни за что не придется переплачивать деньги. Недавно у этой компании появился свой сайт - https://ritual.ru/, где получится заказать все необходимые услуги онлайн. Также здесь предлагаются и ритуальные товары. Вот и получается так, что этот сервис сразу выступает в роли и интернет-магазина, где все необходимое для похорон удастся заказать с доставкой на дом.

