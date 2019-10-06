Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

14:09

Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. Клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, сообщает "Коммерсант" со сылкой на заявление финансовой организации.

Сотрудник пытался похитить данные клиентов с целью их продажи, он имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей. Он уже дал признательные показания. Имя сотрудника не называется, указан только год его рождения — 1991-й.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора»,— прокомментировал итоги расследования председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, преступление было раскрыто за «считанные часы».

3 октября в СМИ появилась информация о том, что персональные данные почти 60 млн россиян могли попасть в Сеть. По словам экспертов компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечке персональных данных, на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов была выложена база данных, как уверялось, клиентов Сбербанка. База содержала личные данные клиентов и их финансовую информацию.

Бесплатная версия базы данных содержит информации о 200 человек. При проверке специалистами обнаружилось, что все они содержат данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке.