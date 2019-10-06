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Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов

14:09 6.10.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк завершил внутреннее расследование, связанное с утечкой данных по кредитным картам клиентов. Клиентскую информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, сообщает "Коммерсант" со сылкой на заявление финансовой организации.

Сотрудник пытался похитить данные клиентов с целью их продажи, он имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей. Он уже дал признательные показания. Имя сотрудника не называется, указан только год его рождения — 1991-й.

«Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора»,— прокомментировал итоги расследования председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, преступление было раскрыто за «считанные часы».

3 октября в СМИ появилась информация о том, что персональные данные почти 60 млн россиян могли попасть в Сеть. По словам экспертов компании DeviceLock, специализирующейся на защите от утечке персональных данных, на одном из заблокированных Роскомнадзором форумов была выложена база данных, как уверялось, клиентов Сбербанка. База содержала личные данные клиентов и их финансовую информацию.

Бесплатная версия базы данных содержит информации о 200 человек. При проверке специалистами обнаружилось, что все они содержат данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке.

 

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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06.10.2019, 23:25
Гость: Юморну

Провинились банкиры...
Пусть теперь делают стоимость кредитов не более 5%... :0)
Заодно нежданно-негаданно получат рост экономики не 1%, а все 8%...
06.10.2019, 23:02
Гость: Кассир Сидоров

Невозможно бегать за ключом доступа при каждом обращении клиента в колл-центр в руководителю регионального отделения. В чем вы правы, то ни к чему менеджерам средней руки иметь доступ не к своему кусту, а к полной базе данных от Владивостока до калининграда. И Греф уже заявил. что такого больше не будет.
06.10.2019, 22:57
Гость: Скучножить

Хорошо, что оперативно выявили источник слива. И опять отличился Ебург, город бесов. Там 200 засвеченным клиентам из бесплатной версии базы на всякий случай перевыпустили карточки и, скорее всего, Сбер сделает им спецпредложение, чтобы они не пошли в суд.
Полную базу сошедший с ума от жадности менеджер среднего ззвена толкнуть не успел, сейчас во всем признается и размазывает сопли и слезы. На месте собственной службы безопасности Сбера я бы наградил жадного менеджера оплаченной пешей экскурсией по Ленинским местам с тем, чтобы он имел возможность потеряться в тайге при подходе к Шушенскому.
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