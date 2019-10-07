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Данные почти 9 млн клиентов «Билайна» попали в открытый доступ

00:23 7.10.2019
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База данных 8,7 млн бывших и действующих клиентов сотовой связи «Билайн» была обнаружена в открытом доступе. Это данные клиентов, подключавших домашний интернет сотового оператора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в банковских службах информационной безопасности. 

Проверка показала, что данные актуальны — сотрудники издания, у которых подключен или был подключен интернет «Билайна», нашли в базе свое полное ФИО, адрес, мобильный и домашний телефоны. Причем были выявлены как действующие, так и закрытые договоры, поскольку в базе содержатся данные по состоянию на ноябрь 2016 года.

В пресс-службе «Билайна»  “Коммерсанту” подтвердили, что утечка данных действительно была, она зафиксирована в 2017 году, а виновные выявлены. Сейчас большая часть информации представляет собой устаревшие данные.

Изданию РБК  в «Билайне» сообщили, что сейчас в предложенной базе говорится об утечке данных 8 млн клиентов, хотя на конец второго квартала этого года всего было 2,5 млн абонентов проводного интернета.

В компании заявили также о заказном характере распространения информации об утечке, заверив, что действуют в тесном контакте с компетентными органами.

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 07:31
Гость: сбер

прощай!
07.10.2019, 01:55
Гость: Александр

Совершенно очевидно, что Сбербанк, посеявший данные клиентов сделал новый информационный повод - утечку того же самого у другого оператора.
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