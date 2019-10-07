В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

13:28

В России выписали первый штраф за курение на балконе, пишет РИА Новости.

По данным агенства, штраф выписан жителю города Изобильный Ставропольского края за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе.

На нарушителя составлен административный протокол по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Мужчина должен выплатить штраф в рамере четырех тысяч рублей.

С 1 октября вступило в силу постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе.

Нарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей в случае, если нарушение станет причиной возгорания. В случае, если из-за брошенного окурка начнется пожар, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.