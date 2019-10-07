]]> ]]>
Главная В России Новости

В России выписали первый штраф из-за курения на балконе

13:28 7.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

В России выписали первый штраф за курение на балконе, пишет РИА Новости.

По данным агенства, штраф выписан жителю города Изобильный Ставропольского края за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе.

На нарушителя составлен административный протокол по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Мужчина должен выплатить штраф в рамере четырех тысяч рублей.

С 1 октября вступило в силу постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе.

Нарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей в случае, если нарушение станет причиной возгорания. В случае, если из-за брошенного окурка начнется пожар, то нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Темы: Россия, Последствия курения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2019, 16:16
Гость: иван з.

В моей деревне в стародавние времена был случай. Два безработных на тот момент хроника похмелились морилкой для дерева. Не знаю, что был за состав, но оба почернели как сенегальцы.
Участковый предупредил, что если по-быстрому не устроятся на работу, то упрячет в ЛТП. Один устроился куда-то с грехом пополам. Второго, как конченого алконавта, не брали никуда.
Мужик накатал жалобу в прокуратуру, мол в СССР существует расовая дискриминация, чернокожих на работу не принимают.
Сейчас этот мужик вполне мог бы заметки на КМ писать, типа "в России штрафуют за курение на балконе".
07.10.2019, 16:16
Гость: Курильщик

нужно как можно больше пропагандировать курение на балконах и в общественных туалетах, иначе власть будет пропагандировать и множить терроризм, чтобы как- то оправдать нарушение Конституции при введении системы глобального видео-мониторинга. В России Цель порождает действие, а действие порождает другую совершенно абстрактную и нелепую цель. Так обстояло, например, с революцией, последующим геноцидом с 30-х годов прошлого века и до конца режима в 90-х. Так, увы, и сегодня
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.