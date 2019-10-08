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Госдума приняла закон о «ящиках для сбора пожертвований»

18:25 8.10.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Депутаты в первом чтении приняли законопроект об использовании ящиков для пожертвований. 

Таким образом, в правовом поле теперь появится понятие «ящик для сбора пожертвований», использовать которые смогут исключительно некоммерческие организации, в учредительных документах которых предусмотрено право на благотворительную деятельность.

Также предлагается закрепить, что во время извлечения из ящика пожертвований, обязательно должно присутствовать независимое от собирающей организации лицо.

Осуществляющие сбор средств организации должны будут публиковать в интернете информацию о местах размещения ящиков, целях сбора денежных средств и о том, как эти средства были потрачены.

Закон, в случае его принятия, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 22:04
Гость: Сердечник

а нечего давать деньги проходимцам,
лохотронщикам этот новый закон никак не повредит
08.10.2019, 22:00
Гость: ну-ну

Ничего нового, следующим ходом будет обложение налогом "урн" для сбора пожертвований, кассовые аппараты и ассоциации организаций по сбору халявы.
08.10.2019, 21:31
Гость: Надо, значит надо

Относительно мозгов крупно ошибаетесь. Выдумать такое это надо сильно пошевелить извилинами. И ещё много извилин надо задействовать чтобы подавить чувство юмора.
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