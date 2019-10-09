Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

13:21

Министерство юстиции России объявило о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Полных обоснований такого решения в ведомстве пока не представили.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», - говорится в заявлении ведомства.

Директор ФБК Иван Жданов в своем Twitter отметил, что Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования, а организация регулярно сдает отчеты в Минюст.

«ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, – просто очередная попытка задушить ФБК», - написал Жданов.

В 2012 году в России приняли поправки в закон о некоммерческих организациях, которые ввели статус «иностранного агента». Таким агентом Минюст признает организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

В настоящее время в реестре иностранных агентов перечислена 71 организация (ФБК в списке пока нет).

Во время массовых протестов в Москве летом 2019 года Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. Как полагают следователи, они вносили на счета фонда средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».