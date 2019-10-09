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Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов

13:21 9.10.2019
Фото с сайта fbk.info
Фото с сайта fbk.info
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Министерство юстиции России объявило о включении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Полных обоснований такого решения в ведомстве пока не представили.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», - говорится в заявлении ведомства.

Директор ФБК Иван Жданов в своем Twitter отметил, что Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования, а организация регулярно сдает отчеты в Минюст.

«ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации. Никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал. Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, – просто очередная попытка задушить ФБК», - написал Жданов.

В 2012 году в России приняли поправки в закон о некоммерческих организациях, которые ввели статус «иностранного агента». Таким агентом Минюст признает организации, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью.

В настоящее время в реестре иностранных агентов перечислена 71 организация (ФБК в списке пока нет).

Во время массовых протестов в Москве летом 2019 года Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. Как полагают следователи, они вносили на счета фонда средства, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Темы: Борьба с коррупцией в России, Министерство юстиции РФ, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 16:13
Гость: Ничего удивительного

если учесть, что глава фонда получил профессию оппозиционера в Йельском университете, гнезде цветных революций, где учился по рекомендации ярых русофобов Альбац и Каспарова бесплатно, теперь отрабатывает.
09.10.2019, 16:01
Гость: Побеждают коррупционеры.

Всё правильно делает коррупционное правительство России. Ему не нужен никакой -ФОНД БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ- Они же сами коррупционеры и тут какой то фонд с ними борется.
09.10.2019, 15:47
Гость: О-ло-лёша

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