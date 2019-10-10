Челябинские рабочие предлагают легализовать крепостное право

22:52

В Челябинске рабочие создали петицию за легализацию крепостного права и сняли видеоролик. Свой флешмоб они приурочили к Всемирному дню коллективных действий профсоюзов за достойный труд.

"Низкий уровень доходов лишает человека серьезной части гарантированных свобод. Работник не может позволить себе свободы перемещения, ему сложно решиться на какое-то кардинальное изменение в собственной жизни. Да он даже на участие в каком-то коллективном мероприятии в защиту собственных прав не согласится, так как всецело зависит от работодателя. Это фактически и есть крепостное право", - цитирует петицию Накануне.RU.

Герои видеоролика рассказывают о тяжелой жизни работодателей, которые прикладывают "титанические усилия, чтобы простому люду жилось хорошо". Это и платные путевки в детский лагерь, и индексация зарплаты на 2% раз в три года. Вспоминают герои ролика и о государстве, которое "их заботой окружило".

"Что не день, то новая порция заботы. Тут и пенсионный возраст до 70 лет, и зарплата достойная в 20 тыс., и ипотека доступная в 30 тыс. А что мы для родного барина? Ничего", - говорится в ролике.