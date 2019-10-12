Гражданка Израиля осуждена в России на 7,5 лет колонии за 9 г гашиша

11:50

Гражданка Израиля Наама Иссахар приговорена Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков.

25-летняя Наама Иссахар в начале апреля летела из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево в ее багаже нашли девять с половиной граммов гашиша.

Сама израильтянка заявила, что в Москве у нее не было доступа к багажу, а на ее родине некоторые наркотики частично легализованы. При этом хранение наркотиков она признала, но отказалась считать себя контрабандисткой.

Незадолго до оглашения приговора Иссахар Россия предлагала Израюлю обмен их гражданки на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в тель-авивском аэропорту «Бен Гурион» в 2015 году и с тех пор дожидающегося экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами, пишет РБК со ссылкой на издание Haaretz.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что месяц назад во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи сказал ему о несправедливом отношении к гражданке его страны, однако при этом указал, что не имеет возможности приостановить процесс выдачи Буркова американцам.

Источники Haaretz сообщили, что обмен Иссахар на Буркова оказался невозможен в том числе и потому, что в Тель-Авиве не захотели портить отношения с Вашингтоном.