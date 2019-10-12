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Гражданка Израиля осуждена в России на 7,5 лет колонии за 9 г гашиша

11:50 12.10.2019
© KM.RU, Михаил Попов
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Гражданка Израиля Наама Иссахар приговорена Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков. 

25-летняя Наама Иссахар в начале апреля летела из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево в ее багаже нашли девять с половиной граммов гашиша.

Сама израильтянка заявила, что в Москве у нее не было доступа к багажу, а на ее родине некоторые наркотики частично легализованы. При этом хранение наркотиков она признала, но отказалась считать себя контрабандисткой.

Незадолго до оглашения приговора Иссахар Россия предлагала Израюлю обмен их гражданки на российского хакера Алексея Буркова, задержанного в тель-авивском аэропорту «Бен Гурион» в 2015 году и с тех пор дожидающегося экстрадиции в США по обвинению в махинациях с кредитными картами, пишет РБК со ссылкой на издание Haaretz.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что месяц назад во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи сказал ему о несправедливом отношении к гражданке его страны, однако при этом указал, что не имеет возможности приостановить процесс выдачи Буркова американцам.

Источники Haaretz сообщили, что обмен Иссахар на Буркова оказался невозможен в том числе и потому, что в Тель-Авиве не захотели портить отношения с Вашингтоном.

 

 

Темы: Израиль, Судебная система в России, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
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Комментарии читателей
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12.10.2019, 19:14
Гость: Хазарин

Многие не радуются.Но ругать суд сейчас чревато
12.10.2019, 18:58
Гость: А в это время

Правительство РФ согласилось разрешить выращивание конопли и опийного мака
12.10.2019, 18:53
Гость: Интересно

А те кто тут так радуется пришитому делу понимают что в любой момент могут оказаться на месте девушки, вся вина которой в том что она умудрилась лететь через воздушное пространство страны победившего морального божества?
Все комментарии (12)
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