]]> ]]>
Главная В России Новости

Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней девочкой

12:15 13.10.2019
Лиза Киселева. Фото с сайта kp.ru
Материалы по теме:

В Саратове прощаются с убитой девятилетней девочкой.

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками, сообщает "Интерфакс".

Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки к храму. По данным представителя правоохранительных органов, к церкви уже пришли свыше трех тысяч человек.

Лиза Киселева пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около трех тысяч горожан. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам, чтобы найти ребенка.

Тело девочки было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома. Рядом с этим местом собрались сотни жителей Саратова с требованием выдать им убийцу. 

Подозреваемый арестован. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Мужчина признался, что убил девочку, чтобы она не рассказала о том, что он завладел чужим гаражом. Он предположил, что занятый им гараж мог принадлежать семье ребенка.

Темы: Саратов, Происшествия, Резонансные убийства и покушения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.10.2019, 18:30
Гость: Каждому по заслугам

Я считаю что мораторий на смертные приговоры должен быть отменён. Общество должно иметь возможность защищаться и очищаться от подобных индивидов. а всяким правозащитникам могу сказать следующее: если вы хотите дожить до массового проявления гнева народного в виде самосудов - продолжайте настаивать на моратории.
13.10.2019, 16:49
Гость: Евгений, социальный работник.

Нет сомнения жаль ребенка и его семью. Только слезами, стенаниями горю не помочь. Честно говоря, в условиях современной РФ с правовой культурой, находящейся ниже плинтуса, надо отменять мораторий на смертную казнь. Думаю, хватит оглядываться на абстрактную идею прав человека, которая неосуществима в принципе, ибо свобода и ответственность - две стороны социальной жизни, без них невозможно осуществить защиту пострадавших от преступных посягательств. Давно пора наводить порядок в правовом пространстве без оглядки на Европу, где впрочем, смертная казнь не отменена, просто она осуществляется в других формах (смертельные инъекции, электрический стул). Для поборников "прав человека" приведу примеры: с 11 лет сажают на электрический стул в США, в Великобритании уголовная ответственность наступает с 10 лет и что - то не слышно сопливых воплей "правозащитников", зато они испокон веков обвиняли(-ют) нас (историческую Россию, а не современную РФ) в жестокости. Честно признаться, достало двойное право и мораль: одно для избранных, другое для простолюдинов. Давно надо избавляться от либеральных и "демократических" соплей в вопросах безопасности граждан. Евгений, социальный работник, город Хабаровск.
13.10.2019, 16:45
Гость: Кот Мурр-предпологай,предпологай.

что этот НЕлюдь, человекообразный зверь, на "зоне" долго не протянет... (С)
-----------------
Не свисти!
Он уже три ходки "протянул" и смеётся над такими недотёпами воспевающими "романтику уголовного мира".
.
Там и не такие "звери тянут".
Он по сравнению к примеру с Цеповязом из Кущёвки,на руках у которого 19 жизней,в том числе 6 месячного грудничка,сущий кутёнок.
.
Кстати,Цеповяз за 19 убийств получил всего 19 лет "кормления крабами в камере-люкс".По году на каждый труп.Такова цена жизни простого человека в Духовно-скрепной стране.
.
И ни чего,ни кто "на зоне" на него и не думает покушаться.Наоборот "в авторитете".
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.