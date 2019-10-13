Тысячи жителей Саратова пришли проститься с убитой девятилетней девочкой

12:15

В Саратове прощаются с убитой девятилетней девочкой.

Отпевание проходит в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. По периметру храма дежурят наряды полиции и волонтеры с траурными повязками, сообщает "Интерфакс".

Саратовцы целыми семьями несут букеты цветов и игрушки к храму. По данным представителя правоохранительных органов, к церкви уже пришли свыше трех тысяч человек.

Лиза Киселева пропала утром 9 октября по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около трех тысяч горожан. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам, чтобы найти ребенка.

Тело девочки было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома. Рядом с этим местом собрались сотни жителей Саратова с требованием выдать им убийцу.

Подозреваемый арестован. Он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Мужчина признался, что убил девочку, чтобы она не рассказала о том, что он завладел чужим гаражом. Он предположил, что занятый им гараж мог принадлежать семье ребенка.