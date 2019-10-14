В ОНФ предложили обязать бывших заключенных представляться соседям

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В ОНФ предложили обязать экс-заключенных, осужденных за преступления против несовершеннолетних, представляться соседям, а также сделать открытой информацию о местах проживания таких граждан. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, выступила сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

По ее мнению, семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живут такие люди. Как пояснила Пушкина, такая практика есть в других странах, нужно изучить её и внедрить в наше законодательство.

Депутат отметила, что убийство девятилетней девочки говорит о необходимости реформировать уголовное законодательство в части наказания за подобные преступления. По ее словам, эта ситуация в очередной раз вскрыла многие проблемы, на которые "часто закрывают глаза", в том числе условно-досрочное освобождение по делам о насилии в отношении детей.

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. На следующий день её нашли мёртвой в одном из гаражей. В убийстве ребёнка сознался 35-летний местный житель Михаил Туватин. По данным СКР, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Суд арестовал Туватина на два месяца.