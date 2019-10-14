Мэр Абакана погиб в ДТП

14:03

В Абакане в дорожно-транспортном происшествии погиб глава города Николай Булакин, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Хакасии.

Информацию о гибели мэра подтвердили сразу несколько источников, в том числе в республиканском ГИБДД.

По предварительным данным автомобильная авария произошла в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска. Булакин съезжал с кольца на своем Ford Explorer, не справился с управлением, в результате этого машина врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.

Администрация республики принесла соболезнования родным и близким погибшего.