Стали известны первые результаты выборов площадки для храма в Екатеринбурге

07:39

В Екатеринбурге прошел опрос жителей относительно места строительства храма Святой Екатерины. Первые результаты показывают, что большинство участников опроса выступают за установку собора на месте бывшего приборостроительного завода, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городской избирательной комиссии Вадима Антошина.

В опросе относительно места строительства кафедрального собора, по данным председателя горизбиркома, приняли участие порядка 100 тыс. горожан. В опросный лист попали участки на месте бывшего завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.