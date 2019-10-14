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Стали известны первые результаты выборов площадки для храма в Екатеринбурге

07:39 14.10.2019
Фото с сайта ekaterinburg.bezformata.com
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В Екатеринбурге прошел опрос жителей относительно места строительства храма Святой Екатерины. Первые результаты показывают, что большинство участников опроса выступают за установку собора на месте бывшего приборостроительного завода, сообщает ТАСС со ссылкой на  председателя городской избирательной комиссии Вадима Антошина.

В опросе относительно места строительства кафедрального собора, по данным председателя горизбиркома, приняли участие порядка 100 тыс. горожан. В опросный лист попали участки на месте бывшего завода и за Макаровским мостом.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере в центре города. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства, из которых были выбраны две, вошедшие в опросный лист.

Темы: Екатеринбург
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Комментарии читателей
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14.10.2019, 15:18
Гость: Речь о бизнесе под маской "христианства"!

Отнюдь же не в том вопиющий вопрос:
"Воистину был или не был Христос?",
А в том: "Почему, что б о Нём ни бубнили,
Попы Его заповедь сами забыли?"
14.10.2019, 15:07
Гость: stalker

Вы в какой стране живете, умник ? Или вы не видите воочию, что Россия является многонациональной страной ? Или не видите представителей других религий кроме православия ? На ЮНЕСКО он ссылается. Кремль туда же приплел. Русских он нашел. А кто такие русские ? У нас еще в советские времена в паспорте писали русский, если мама была из мордвы, а папа русский. И таких полукровок (или многокровок) у нас почти каждый русский. Сколько крови в нас намешано сказать сложно. Если вы сами не понимаете где живете, то при чем здесь кто-то другой. У нас много таких псевдоправославных. Некоторые себя даже православными активистами считают. И не беда что ни одной молитвы наизусть не помнят, все 11 православных (малых и больших) постов не соблюдают, в церковь приходят раз в полгода. А все туда же. Это называется лжеверие. И таких у нас пруд пруди.
14.10.2019, 14:23
Гость: Альфа и Пенсионер рассуждают по советским

социалистическим временам ОНИ ДУМАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ БАНКРОТЯТ И СЕЙЧАС ГОСУДАРСТВО ИХ СПАСАТЬ БУДЕТ. Ды да.Рынок есть рынок.
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