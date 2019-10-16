«Победа» поднимет цены на рейсы из зарубежных аэропортов на 40%

18:10

С 28 октября (начало зимней навигации) авиакомпания «Победа» поднимет цены на рейсы из-за рубежа в Россию на 25 евро (по действующему курсу примерно 1800 рублей).

Как рассказала «Ведомостям» представитель лоукостера Елена Селиванова, перевозчик вынужден включить в стоимость билета плату за регистрацию в зарубежных аэропортах. В начале месяца Мосгорсуд запретил «Победе» брать плату за данную услугу.

Представитель перевозчика называет повышение «беспрецедентно высоким разовым ростом», поскольку при средней цене билета на международных линиях в 4500 рублей теперь их стоимость вырастет на 40%. Билеты подорожают с 28 октября.

Между тем Минтранс вместе с Федеральной антимонопольной службой изучат планы лоукостера повысить цены на билеты. Об этом заявил замминистра транспорта Александр Юрчик.

«Вмешиваться в ценообразование коммерческих предприятий министерство не может. Но мы обязаны внимательно следить вместе с ФАС, чтобы в этой области не проходило злоупотреблений», – сказал замминистра, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Плата за регистрацию в зарубежных аэропортах в размере 25 евро была введена «Победой» с октября 2018 года. В то же время у пассажиров есть возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн.

В российских аэропортах «Победа» не взимает дополнительную плату за регистрацию — она не считается допуслугой и включена в общие аэропортовые сборы и стоимость билетов.