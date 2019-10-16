ФСБ предотвратила 39 терактов в 2019 году

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За неполный 2019 год в России было предотвращено 39 терактов. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, сообщил «Интерфакс». Помимо этого, сотрудники ведомства ликвидировали 49 террористических ячеек.

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — сказал Бортников на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Бортников отметил, что силовики обезвредили террористические ячейки, которые готовили атаки в разных регионах страны. Также спецслужбы вместе с Генпрокуратурой и Роскомнадзором в 2019 году ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов «деструктивной направленности». Кроме того, ФСБ добилась блокировки более пяти тысяч счетов, чьи владельцы подозревались в терроризме.

Помимо этого глава ФСБ отметил, что силовые ведомства нашли более 5,5 тысячи россиян, которые уехали за границу воевать в рядах террористах. Почти на четыре тысячи из них заведены уголовные дела, передает РИА «Новости».

При этом в Россию вернулись 337 боевиков, 32 из них арестованы и уже 224 осуждены. Виновность других в ближайшее время должна подтвердиться. Сейчас для этого правоохранители собирают доказательную базу.