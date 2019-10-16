]]> ]]>
Главная В России Новости

ФСБ предотвратила 39 терактов в 2019 году

11:37 16.10.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
Материалы по теме:

За неполный 2019 год в России было предотвращено 39 терактов. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников, сообщил «Интерфакс». Помимо этого, сотрудники ведомства ликвидировали 49 террористических ячеек. 

«В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», — сказал Бортников на XVIII международном совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов в Сочи.

Бортников отметил, что силовики обезвредили террористические ячейки, которые готовили атаки в разных регионах страны. Также спецслужбы вместе с Генпрокуратурой и Роскомнадзором в 2019 году ограничили доступ к более восьми тысячам интернет-ресурсов «деструктивной направленности». Кроме того, ФСБ добилась блокировки более пяти тысяч счетов, чьи владельцы подозревались в терроризме.

Помимо этого глава ФСБ отметил, что силовые ведомства нашли более 5,5 тысячи россиян, которые уехали за границу воевать в рядах террористах. Почти на четыре тысячи из них заведены уголовные дела, передает РИА «Новости».

При этом в Россию вернулись 337 боевиков, 32 из них арестованы и уже 224 осуждены. Виновность других в ближайшее время должна подтвердиться. Сейчас для этого правоохранители собирают доказательную базу.

Темы: Россия, Антитеррористические операции в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.10.2019, 16:30
Гость: Мочить козлов без суда и следствия,что бы другим

не повадно стало.
16.10.2019, 14:14
Гость: Бошаров и Петров

Нас не догонишь!
16.10.2019, 14:11
Гость: Ссссс!!!!!!

Спасибо подразделению по борьбе с террором,их работа покрывает но не обеляет бандитизм и коррупцию в других отделах.
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.