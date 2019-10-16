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Продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года

12:12 16.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,7 года по сравнению с показателями прошлого года и составила 73,6 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Минздрава.

При этом у женщин средняя продолжительность жизни больше — 78,5 года (у мужчин — 68,5 года). Как объяснила глава Минздрава Вероника Скворцова, это связано с тем, что удалось сохранить 34 тысячи жизней. Кроме того, снизился показатель общей смертности на одну тысячу человек — на 3,1%.

За эти восемь месяцев также продолжила снижаться младенческая смертность, стало меньше умерших от туберкулеза. По последнему показателю был установлен исторический минимум — 5,1 на 100 тысяч человек, то есть на 13,6% ниже, чем в 2018 году.

По данным медико-демографического исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet в 2018 году, в России наблюдается самая большая в мире разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и женщин, однако с 1980-го по 2016 год это неравенство незначительно сократилось с 11,6 года в 1980-м до 10,9 года в 2016-м. Также в России наблюдается так называемая сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте, она примерно в два раза превышает смертность женщин в этом возрасте и, как правило, ассоциирована с употреблением алкоголя. Как отмечала Скворцова, до 70% смертей мужчин до 55 лет связаны с этой вредной привычкой.

Темы: Реформа здравоохранения в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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16.10.2019, 22:12
Гость: Кот Мурр-Поправка!

59 лет!
16.10.2019, 21:26
Гость: Во как поперло.

Сколько не говори халва, во рту слаще не будет.
16.10.2019, 20:30
Гость: ???

Опрос проводили наверное среди депутатов Госдумы?
Все комментарии (54)
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