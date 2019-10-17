Очередной «пьяный» мальчик?

В Кировской области под колесами полицейского погиб шестилетний ребенок. В его крови «обнаружили» большую дозу алкоголя

150 граммов водки для ребенка

Инцидент произошел 13 июля в селе Буйское (Уржумский район Кировской области), но общественности стало известно о нем лишь на днях, когда у родственников погибшего ребенка появилось на руках заключение экспертизы. Шестилетний мальчик катался на велосипеде и выехал на автомобильную дорогу, где попал под колеса машины. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Фото из соцсети

При этом проведенная экспертиза обнаружила в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Такое количество соответствует литру пива или 150 граммам водки – убойная доза для маленького ребенка, которая едва ли могла оказаться в его желудке.

Затем стало известно, что сбил мальчика полицейский. За три месяца шедшего расследования его даже не отстранили от работы, он продолжает трудиться в МВД. В прокуратуре Кировской области отказались комментировать результаты анализов. «По делу ведутся следственные действия. Материалы данного уголовного дела представляют тайну следствия», — заявили в ведомстве.

В организме полицейского, который сбил шестилетнего мальчика, следов алкоголя не обнаружено.

Место происшествия. Стоп-кадр видео

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы. Однако родственники ребенка боятся, что виновник трагедии может уйти от ответственности. Глава СК Александр Бастрыкин уже дал поручение – назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

Печально знакомая история

Это уже не первый подобный случай. В 2017 году широкий резонанс получила история о гибели в подмосковной Балашихе мальчика под колесами машины. Водитель Ольга Алисова на своем автомобиле сбила ребенка насмерть. Затем в крови мальчика нашли 2,7 промилле этилового спирта. Заключение судебно-медицинского эксперта вызвало скандал, из-за которого в правоохранительных органах появилась версия о фальсификации результатов. 15 ноября 2017 года Алисову осудили на три года колонии.

В мае 2019 года Щелковский городской суд приговорил к 10 месяцам исправительных работ судмедэксперта Михаила Клейменова, заявившего о наличии алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в Балашихе.

Роман Шимко, отец погибшего в 2017 году мальчика, уже прокомментировал новый инцидент с «пьяными» детьми. По его мнению, спирт в организме детей — попытка виновных уйти от ответственности. Шимко отметил, что эксперты, вероятно, «поумнели», и вместо дозы 2,7 промилле написали более реальную на их взгляд — 0,5.

«Пацан, по их мнению, в состоянии алкогольного опьянения — сотрудник [полиции] уже уходит от ответственности. Поумнели на моем примере», — сказал он.

Шимко подчеркнул, что простой человек в подобной ситуации попадает в «жернова системы». Отец погибшего мальчика признался, что у него были знакомые медики в Германии, которые помогли доказать правду, а большинство таких знакомых не имеет.