Чеченский полицейский убил спецназовца из Карелии в Институте МВД

20:23

В Нальчике в драке слушателей институте повышения квалификации МВД полицейский из Чечни убил своего коллегу из Карелии, сообщили в пресс-службе СУ СКР по КБР.

Потасовка началась в Нальчикском филиале Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России. Слушатели курса поссорились, подрались.

Как утверждают свидетели, дерущихся разнимали, но они снова вступали в драку. Повторный конфликт спровоцировал сотрудник полиции из Чечни — он кинулся на коллегу, повалил на пол и стал наносить ему удары по голове, пока тот не скончался.

Позже стало известно, что погибший - Александр Флегонтов - служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а убивший его - в патрульно-постовой службе МВД Чечни.

Причем телеграм-канал "Омбудсмен полиции" также сообщает подробность, озвученную очевидцами: чеченец бил уже лежащего на полу соперника по голове и по лицу. "Сейчас пытаются все сделать так, что упал, ударился, в общем, все как обычно", - цитируют телеграм-канал Новые Известия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Руководство МВД по Карелии окажет необходимую помощь семье погибшего офицера полиции.

"Руководство и личный состав МВД по Республике Карелия выражают соболезнования родным и близким сотрудника. Его семье будет оказана вся необходимая помощь", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МВД региона.

Погибшему сотруднику полиции Александру Флегонтову было 34 года. У него остались двое детей.