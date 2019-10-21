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Советник президента заявил об отсутствии запрета на Telegram

15:47 21.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещено использовать на территории России. Об этом сообщил ТАСС.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил Песков во время своего выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации», который проходит в технопарке «Сколково».

Комментируя блокировку IP-адресов, которые использует мессенджер, спецпредставитель главы государства отметил, что это стало стимулом для развития технологических решений и стартапов, а также появилось «множество интересных решений» в технологии фильтрации информации и обхода фильтров.

По словам Пескова, это «немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть».

Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года. Мессенджер разработал технологии обхода блокировки, которые позволяют ему работать практически беспрепятственно.

Темы: Telegram, Социальная сеть, Россия
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 19:55
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

Т.е. блокировка Телеги это была симуляция под видом которой проводились учения по изоляции рунета, блокировке глобальных коммуникационных интернет сервисов, типа Ютуб и Вотсап и прочих на случай массового неповиновения фальшивой власти. Отрабатывались методы и настраивались программно-аппаратные комплексы на служебной Телеге. То что Дуров и его проекты со времен VK тесно связаны со спецслужбами, очевидно любому дурову.
21.10.2019, 19:21
Гость: gvozd

чувак конкретный лох.
то что телега запрещена знают все бабки у подьезда, а он нет..
далее.
"для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил Песков"
-
это просто феерическое идиотство.
телега под плотным надзором цру, ми6 и пес знает еще кого - в пендосии этих спецслужб больше чем граждан..
нет у телеги никакой секретности и быть не может.
просто потому что законы в сша и британии это Запрещают..
за отказ выдать ключ шифрования - тюрьма.
те кто Отказывался шпионить, закрывали бизнес и даже за это бизнесменов терроризировали - мол за наглый отказ соблюдать "закон".
нет безопасных каналов связи на западе, частная переписка вне закона.
21.10.2019, 18:51
Гость: хитропопое решение

заблокировали, но не запретили.
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