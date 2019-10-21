Советник президента заявил об отсутствии запрета на Telegram

15:47

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещено использовать на территории России. Об этом сообщил ТАСС.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — заявил Песков во время своего выступления на одной из сессий международного форума «Открытые инновации», который проходит в технопарке «Сколково».

Комментируя блокировку IP-адресов, которые использует мессенджер, спецпредставитель главы государства отметил, что это стало стимулом для развития технологических решений и стартапов, а также появилось «множество интересных решений» в технологии фильтрации информации и обхода фильтров.

По словам Пескова, это «немного необычная польза, но она, безусловно, в этой истории есть».

Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года. Мессенджер разработал технологии обхода блокировки, которые позволяют ему работать практически беспрепятственно.