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Государство планирует страховать добровольные пенсионные накопления россиян

09:54 22.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Национальный расчетный депозитарий (НРД) будет страховать негосударственные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По словам Аксакова, НРД планируется сделать оператором негосударственного пенсионного обеспечения, чтобы он получил возможность страховать добровольные пенсионные накопления в НПФ.

Планируется, что страховаться будут не только сами накопления, но и заработанный по ним инвестиционный доход.

НРД будет администрировать и контролировать денежные потоки в рамках гарантированного пенсионного продукта.

По мнению экспертов издания, центральный оператор в НПО необходим. «За 40 лет трудового стажа человек может сменить пять-шесть мест работы, и, если везде были пенсионные программы, софинансируемые работодателем, ему потом придется вспоминать, какой НПФ у него был много лет назад. А центральный оператор будет знать всю историю пенсионных накоплений, независимо от того, сколько раз человек менял некоммерческий пенсионный фонд или работу», - рассказали эксперты.  

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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22.10.2019, 13:33
Гость: Ray Bloom

Лет через двадцать, а то и раньше, умрёт либо эмир, либо ишак.
22.10.2019, 12:18
Гость: В.С. Черномырдин

Но пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться.
22.10.2019, 11:14
Гость: но

Вот бы еще можно было застраховаться от государственного воровства. Но страховые случаи с вероятностью 100% наступления ни одна компания не возьмется страховать
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