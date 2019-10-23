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«Гринпис»: в Россию стали привозить радиоактивные отходы из Германии

15:24 23.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В этом году возобновились поставки из Германии в Россию отходов, которые образуются при обогащении урана при производстве топлива для АЭС. Об этом сообщило российское отделение «Гринпис» со ссылкой на документ правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия.

В ближайшие три года компания Urenco намерена доставить в Россию 12 тысяч тонн ядерных отходов. Более 3,5 тысячи тонн отходов, по данным «Гринпис», уже отправлено на Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, Свердловская область. Всего - шесть железнодорожных составов.

В «Гринпис» отметили, что в России уже накоплено порядка одного миллиона тонн урановых хвостов. Они не только радиоактивны, но еще и токсичны, подчеркнули экологи.

В 2009 году заявлялось, что Urenco полностью прекратила вывоз ядерных отходов из Германии в Россию.

Законодательство России запрещает ввоз в страну из-за рубежа ядерных отходов для хранения или захоронения. Однако допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. «Гринпис» заявляет, что вторичные отходы после дообогащения ядерных материалов из-за рубежа все-таки оставались в России.

Темы: Россия, Германия, Экология и охрана природных богатств планеты
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 23:18
Гость: Ё2Ё

только не надо п..ть своим ребятам
кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости а не массы
если скорость увеличивается в 2 раза то кинетическая энергия в 4
а если масса увеличивается 2 раза то всего в 2 раза
есть же п.ны на свете
23.10.2019, 22:42
Гость: Ответ прост

Они не умеют их перерабатывать.
23.10.2019, 22:41
Гость: Очередное враньё от Гринписа

Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом"
Техснабэкспорт" пояснил, что в Россию ввозится обедненный уран – полезное сырье, которое используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом с последующей продажей потребителям ,в другие страны, в том числе.
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