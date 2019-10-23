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В США арестован бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ

09:03 23.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В своем доме в Майами иммиграционными службами США был задержан экс-председатель совета директоров «Курортов Северного Кавказа», бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Ахмед Билалов. О задержании бизнесмена сообщила местная газета Miami Herald.

Как пишет издание, Билалов проживал в доме в Санни-Айлз-Бич в пригороде города с женой и грудным ребенком.

Посольство России в США направило запрос о задержании Билалова, так как не получили официального извещения о произошедшем от местных властей.

Имя Ахмеда Билалова связано с крупным скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Владимир Путин, посетивший строительство в Сочи в 2013 году, подверг Билалова, чья компания отвечала за проект, резкой критике. Он был лишен своего поста в ОКР, против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В итоге Билалов вместе со своим братом покинул Россию и был объявлен в международный розыск. 

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 15:27
Гость: ???

Вот я тоже думаю- поперлись в США значит пусть там сидят.Билалов ворюга и туда ему и дорога, странно другое почему его выпустили и он не сидит в России а наворованное не конфисковано. Значит кому-то много заплатил чтобы его из страны выпустили. И Бутину мне не жалко.Головой нужно было думать когда в США ехала. США враг и ведет с Россией войну, как любят называть такие войны наши украинские небраться- гибридную. И чего ехать в логово врага. Вот Бута которого задержали в третьей стране и просто выкрали, эти пиндосовские бандиты, действительно жаль.
23.10.2019, 15:11
Гость: Олег

Туда ему и дорога.
23.10.2019, 14:12
Гость: личный опыт

Дворкович нервно вытирает вспотевший лоб...
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