В США арестован бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ

09:03

В своем доме в Майами иммиграционными службами США был задержан экс-председатель совета директоров «Курортов Северного Кавказа», бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Ахмед Билалов. О задержании бизнесмена сообщила местная газета Miami Herald.

Как пишет издание, Билалов проживал в доме в Санни-Айлз-Бич в пригороде города с женой и грудным ребенком.

Посольство России в США направило запрос о задержании Билалова, так как не получили официального извещения о произошедшем от местных властей.

Имя Ахмеда Билалова связано с крупным скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Владимир Путин, посетивший строительство в Сочи в 2013 году, подверг Билалова, чья компания отвечала за проект, резкой критике. Он был лишен своего поста в ОКР, против него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В итоге Билалов вместе со своим братом покинул Россию и был объявлен в международный розыск.