Итоги саммита «Россия - Африка»

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Россия списала африканским странам долгов на общую сумму более $20 млрд и хочет удвоить с ними товарооборот в течение четырех-пяти лет



Фото с сайта kremlin.ru

На саммите "Россия - Африка" в Сочи собралось рекордное количество африканских властителей - главы 43 стран и правительств, а еще 11 государств представлены на уровне министров и послов. Всего на мероприятие приглашены около 10 тысяч участников. Египетский президент ас-Сиси стал сопредседателем сочинской встречи не только как лидер одной из самых мощных в военно-политическом плане стран Африки, но и как глава Африканского союза.

По замыслу российских организаторов, этот саммит должен продемонстрировать "возвращение величия" Кремля на континенте. Москва готова бросить вызов в Африке влиянию США, Китая и Евросоюза, в том числе военный.

Общая сумма списанных РФ долгов странам Африки уже превысила 20 млрд долларов. Об этом на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Москва на системной основе оказывает содействие развитию африканского континента, передает ТАСС.

"Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур, например, по линии Всемирной продовольственной программы, Международной организации гражданской обороны, Всемирной организации здравоохранения. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов", - сказал Путин.

Президент заявил, что в ближайшие четыре-пять лет планируется удвоить объем товарооборота между Россией и Африкой.

"Мы экспортируем сейчас сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран больше, чем оружия. Оружия там на $15 млрд, а по сельхозпродукции уже вышли на рубеж, по-моему, $25 млрд, - сказал президент. - Поэтому у нас есть хороший очень потенциал развития, здесь есть о чем поговорить, все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли".

Приоритетными направлениями в сотрудничестве со странами Африки станут также энергетика, химическая и горнодобывающая промышленность, фармацевтика, здравоохранение, военно-техническое сотрудничество...

К примеру, Россия предлагает партнерам из стран Африки совместно с "Рособоронэкспортом" строить заводы для создания стрелкового оружия и патронов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил.

По словам российского лидера, дополнительные возможности для сотрудничества предоставляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы. Он приветствовал создание в рамках Африканского союза африканской континентальной зоны свободной торговли.

Путин также заявил о готовности взаимодействовать с этой новой структурой, заверив, что Россия будет всячески содействовать этой работе по сближению торговых режимов, действующих в рамках африканской зоны свободной торговли и общего рынка ЕАЭС.

Путин также заявил о намерении России расширять сеть торговых представительств в Африке, а также устанавливать новые контакты и оказывать поддержку бизнесу. По его словам, хорошо зарекомендовала себя работа созданного под эгидой ТПП РФ Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки.

Президент рассказал, что эта структура содействует российским предпринимателям в освоении рынков государств Африки, помогает бизнесу в реализации новых совместных инвестиционных проектов. При этом российский лидер обратил внимание на то, что многие российские компании уже давно работают с африканскими партнерами в самых разных секторах экономики и настроены на дальнейшее наращивание присутствия в Африке.

"Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня", - заверил Путин. Он привел в пример концерны "Газпром" и "Лукойл", которые реализуют в Африке нефтегазовые проекты, компанию "Алроса", осваивающую алмазные месторождения, а также компанию "Яндекс", которая помогает африканским государствам в решении вопросов информационной безопасности и развитии цифровой экономики. Президент также добавил, что Росатом готов предложить африканским партнерам создание атомной индустрии "под ключ" и строительство исследовательских центров на базе многоцелевых реакторов.

Путин проинформировал, что в Египте завершается создание индустриальной зоны - крупной площадки в экономической зоне Суэцкого канала, где компании из России смогут локализовать свои производства и мощности. По его словам, к этой работе планируется подключить около 20 предприятий.

Отметим, что Россия наращивает и военное присутствие в Африке: за последние пять лет обучение в России прошли более 2,5 тыс. военнослужащих из африканских стран. В данный момент Россия активно работает в Центральноафриканской республике (ЦАР), в Ливии, Судане, Демократической Республике Конго, Зимбабве, Камеруне, Мали, Нигере, Чаде, ЮАР.

Весной 2018 года Буркина-Фасо и Мавритания обращались к Москве с просьбой направить туда своих военных для борьбы с исламистами. Пригласить российских военных обучать свой спецназ для борьбы с терроризмом готовится Нигерия.

По словам президента РФ, африканские партнеры активно участвуют и в проводимых Россией мероприятиях, таких как Международный военно-технический форум, встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Так, в Армейских международных играх "АрМИ-2019" приняли участие 11 африканских стран, и число желающих присоединиться к ним растет.

"В конечном счете все эти программы нацелены на одно - помочь африканцам самим решать существующие проблемы безопасности, что позволит укрепить сами африканские государства, их суверенитет и независимость. А значит, и ситуация в мире в целом станет более стабильной и предсказуемой", - сообщил Путин.

РФ хочет поставлять в Африку лекарство против лихорадки Эбола

В РФ разработано новое лекарственное средство, способное вылечить лихорадку Эбола, и этот препарат будут поставлять в Африку после его регистрации.

Как заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, "помимо средств профилактики лихорадки Эбола в РФ разработан уникальный препарат для лечения этого заболевания, который показал 100% защиту в эксперименте на приматах, и в настоящее время завершает клинические исследования. После регистрации этого препарата Россия будет готова предложить его для использования в странах Африки".

Россия уже поставляет в регион порядка 60% вакцины от желтой лихорадки - распространенного в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки заболевания, которое переносится комарами.

Кроме того, предлагается поставлять на черный континент инактивированную вакцину против полиомиелита.

РФ предлагает строить в Африке заводы по производству оружия

Россия предлагает партнерам из стран Африки строить заводы для создания стрелкового оружия и патронов к нему, а также баз капитального ремонта и обслуживания техники всех видов вооруженных сил, сообщил гендиректор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

Он напомнил, что сегодня 20 африканских партнеров формируют около трети всего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", который экспортирует российское оружие. Это свыше 14 млрд долларов, а объем всего портфеля компании - 55 млрд долларов.

Михеев добавил, что на полях экономического форума, который проходит в рамках саммита Россия - Африка в Сочи 23-25 октября, "Рособоронэкспорт" проведет встречи с высшим руководством 15 государств.

РФ будет поставлять в Африку еще больше сельхозпродукции

Президент России Владимир Путин поставил российскому агропромышленному комплексу задачу обеспечить к 2024 году экспорт сельхозпродукции на уровне $45 млрд, и пояснил, что Африка является одним из наиболее перспективных направлений.

В связи с этим министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, экс-директора ФСБ) отметил, что объем поставок сельхозпродукции из России в страны Африки за девять месяцев 2019 года уже составил почти $2,3 млрд долл.

По его словам, "Россия входит в десятку крупнейших поставщиков ключевых позиций продовольствия в страны Африки. Общий объем экспорта сельхозпродукции на континент за 9 месяцев этого года составил $2,256 млрд".

Он отметил, что сейчас основными российскими экспортными товарами являются пшеница, подсолнечное и соевое масла. Лидерами среди потребителей российского продовольствия на африканском континенте стали Египет, Судан, Нигерия, Алжир и Марокко.

"Наша страна готова удовлетворить растущие потребности континента", - уверен глава Минсельхоза. По его мнению, существенный потенциал имеют поставки зерновых (пшеницы и ячменя) из России в Африку, подсолнечного масла, мяса птицы, кондитерских изделий и безалкогольных напитков. Кроме того, российские производители рыбной продукции могут наращивать поставки мороженой рыбы, в частности скумбрии и путассу.

"Роснефть" начала сейсморазведку на шельфе Мозамбика

"Роснефть" в составе консорциума с американской ExxonMobil, катарской Qatar Petroleum и государственной компанией Мозамбика ENH начала сейсморазведку на шельфе Мозамбика, после которой планирует провести анализ места разведочного бурения.

"Мы развиваем несколько проектов в Мозамбике - как с партнерами, так и с правительством обсуждаем. Есть прогресс в одном из наших шельфовых проектов. Мы начали там сейсморазведку. Как только закончим анализ данных, то решим, где начать разведочное бурение", - сообщил первый вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах экономического форума "Россия - Африка".

РАН откроет представительства в 4 странах Африки

Российская академия наук (РАН) рассчитывает создать свои представительства в ряде стран Африки, прежде всего в Эфиопии, ЮАР, Египте и Уганде.

"Планы такие: мы бы хотели в тех африканских странах, которые к этому готовы, обсудить идею создания постоянных представительств РАН. Прежде всего, это Эфиопия, где у нас есть большой участок земли, подаренный королем Эфиопии России. Это 50 гектаров, там наше посольство находится. А также в ЮАР, в Уганде, Египте. Это в первую очередь", - сообщил ТАСС вице-президент РАН Юрий Балега на форуме Россия - Африка.

"У нас есть ассоциация академий наук стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). И было бы очень здорово подключить и другие африканские государства (помимо ЮАР), создать некую ассоциацию академий наук, где они есть, конечно", - сказал Балега.

РЖД хочет принять участие в проектах в Нигерии

ОАО "РЖД" может принять участие в реализации инфраструктурных проектов в Нигерии, компании уже был предложен ряд проектов.

"Как следует из меморандума, ОАО "РЖД" определит объем своего участия в предложенных проектах в Нигерии, в частности в проекте Coastal Line и проекте железной дороги - порт Харкорт - Майдугури, с учетом своего технического и кадрового резерва. Кроме того, РЖД определят направления развития железнодорожных транспортных систем посредством проектирования, строительства, управления и обслуживания железнодорожной инфраструктуры в Нигерии и внедрения других решений по модернизации, которые могут быть предложены правительству Нигерии", - говорится в сообщении пресс-службы РЖД по итогам подписанного в рамках форума Россия - Африка меморандума о взаимопонимании с Минтрансом Нигерии.

РЖД и Нигерия намерены расширять развитие железнодорожной промышленности и совершенствованию железнодорожной техники Нигерии, возможны и другие направления сотрудничества.

Списанные $20 млрд долгов ради влияния

Эксперты отмечают, что прощать долги странам третьего мира России выгодно.

"Во-первых, эти долги безнадежные: их занимали у несуществующей уже страны, Советского Союза, правительства стран, многие из которых уже десятки лет не несут никакой преемственности с теми руководителями, которые эти долги создавали.

К примеру, в такой стране, которая сейчас называется Демократической республикой Конго, и которой СССР за свой счет помогал "бороться с колониализмом", режимы меняются каждое десятилетие - и новые президенты и диктаторы никак не ощущают себя связанными обязательствами своих свергнутых предшественников", - говорит "Ридусу" эксперт Института Африки РАН Альберт Хаматшин.

Вторая выгода - жест доброй воли Москвы в отношении развивающихся стран. Россия является членом клуба стран-кредиторов, и ее обязательства в этой связи состоят в том числе в том, чтобы всячески способствовать облегчению экономических и социальных страданий стран-должников.

Списание позволяет таким странам не платить проценты и автоматически повышает кредитный рейтинг этих стран, что само по себе благоприятно для экономики. А Москва исполняет свои обязательства в рамках международной политики обеспечения устойчивого развития, не тратя ни копейки собственных средств.

Как отмечает финансовый аналитик Роман Корнев, списание долга еще и красивый политический жест, который может помочь убедить должников в необходимости поддерживать позицию России в международных вопросах или, к примеру, пускать на свой рынок российские компании, пишет The Question.

"Китай и китайские компании инвестируют десятки миллиардов долларов, чтобы удерживать свою огромную долю рынка в африканских странах. Россия сейчас не может себе позволить каких-либо крупных иностранных инвестиций и ищет способы, как попытаться вмешаться в "игру", - отмечает эксперт.

Накануне саммита Владимир Путин объяснял, что списание африканским странам долгов на сумму в 20 миллиардов долларов - "это не только акт великодушия, но и проявление прагматизма, ведь многие из африканских государств были не в состоянии оплачивать проценты по этим кредитам".

"Поэтому мы сочли оптимальным вариантом для всех начать сотрудничество с чистого листа", - пояснил президент, слова которого приводит "Комсомольская правда".

Как отмечает Financial Times, перевод статьи которой приводит InoPressa, первый в истории африканский саммит России связан с тем, что Кремль стремится восстановить забытые отношения и ищет новых политических союзников и торговых партнеров.

"Москва, крупный геополитический игрок в Африке во время холодной войны, борется с Китаем, Европой и странами Персидского залива за влияние и коммерческие возможности на богатом природными ресурсами континенте. Проводя "атаку обаянием" на приморском курорте Сочи, президент Владимир Путин приветствует более 40 африканских лидеров, в том числе лидеров Кении, Нигерии, Ганы и Южной Африки, пытаясь представить Россию как давнего и надежного партнера, в отличие от США и бывших колониальных европейских держав", - говорится в статье.

Как отмечается, российский экспорт в африканские страны в прошлом году достиг 20 млрд долларов, что примерно вдвое больше уровня 2015 года, но ничтожно мало по сравнению с 205 млрд долларов китайского экспорта, и в значительной степени зависит от продаж оружия и зерна в северные государства.

По данным издания, Москва "усилила влияние от Алжира до Уганды, оказывая поддержку лидерам, управляя проектами в области природных ресурсов в охваченных войной странах и опираясь на давние оборонные отношения". Вместе с тем многие отношения, основанные на военных областях, открыты для сделок в других секторах.

По словам экспертов, Кремлю может быть трудно добиться удвоения торговли с Африкой в течение следующих четырех лет.

В отличие от Китая, который является чистым импортером природных ресурсов и экспортером готовой продукции и, следовательно, естественным партнером для Африки, Россия является еще одним экспортером сырья и, по сути, конкурирует на тех же рынках. Однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что цель форума в Сочи - не позиционировать Москву в качестве конкурента Пекина.