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Саммит «Россия - Африка» стал одним из самых дорогих событий за 10 лет

20:29 24.10.2019
Владимир Путин по завершению саммита «Россия - Африка». Фото с сайта kremlin.ru
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Проведение саммита «Россия - Африка» в Сочи в 2019 году обошлось российскому бюджету более чем в 4,5 млрд руб. Это дороже Петербургского экономического форума и других инвестиционных форумов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

Фонд «Росконгресс» (обеспечивает проведение саммита «под ключ»), который выступает в качестве организатора Петербургского экономического форума и большинства других экономических форумов под управлением государства, подписал два контракта с Минфином - один в июне, по нему был фактически выплачен 291 млн руб., после чего контракт был расторгнут, второй - за неделю до саммита. По этому контракту министерство заплатит фонду 4 млрд руб.

Еще почти 128 млн руб. на проведение саммита потратила местная компания ПАО «Кубаньэнерго», которая заключила девять контрактов на поставку силовых кабелей, материалов и аренду источников бесперебойного питания для форума. Кто стал поставщиком, неизвестно (эта информация на сайте госзакупок скрыта).

Как отмечает издание, саммит «Росконгресс» проводит на уже существующей инфраструктуре - в парке науки и искусства «Сириус» (находится в здании бывшего главного медиацентра Олимпиады 2014 года).

За последние 10 лет саммит «Россия - Африка» стал одним из самых дорогих мероприятий, оплаченных государством.

Дороже обошлось только проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году, которым также занимался фонд «Росконгресс» (4,85 млрд рублей). При этом на фестивале было на порядок больше участников и волонтеров (на это указывают данные заключенных контрактов).

За проведение саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году «Росконгресс» получил от Минфина 4,17 млрд руб. Проведение ПМЭФа в 2019 году обошлось примерно в 2 млрд рублей, а проведение в 2019 году в Санкт-Петербурге 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации обошлось властям города и Ростуризму в 450 млн рублей (порядка $6,86 млн), организацией также занимался «Росконгресс». Проведение в 2015 году в Петербурге шестой сессии Конференции государств - участников Конвенции ООН против коррупции стоило 457,1 млн руб. (около $7,5 млн по среднегодовому курсу).

Темы: Россия, Африка, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.10.2019, 01:26
Гость: Я планов наших люблю ...

Ну чисто дети малые.
4,5 млрд. - реальные деньги, из бюджета.
Что такое 800 млрд. - никто не знает. Не исключено что опять кредиты, и опять спишут.
PS
А "ВАШИХ" в этом кубле я чего-то не заметил.
25.10.2019, 00:18
Гость: Далана!

Про Олимпиаду тоже вопили, что деньги зря потраченыи.
***
А в результате имеем город Сочи, который можно гордиться.
25.10.2019, 00:08
Гость: Копоть с майдана

У вас бандера вместе с жуликом порохом так "замутил" Украину, шо никакой Счётной палаты не нужно, ибо считать уже нечего.
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