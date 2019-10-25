Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Зарубежные спецслужбы планируют массированные кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, спецслужбы постоянно пытаются выявить слабые места в информационной системе России. Он отметил, что, в частности, в Сибири часть важных объектов является уязвимой.
«Несмотря на то, что созданы необходимые условия, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь, энергетика», - приводит слова Патрушева РИА Новости.
Патрушев отметил, что в этих областях, в частности, не достаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.
Информационная защищенность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особые риски, по мнению специалистов, несет объединение хакерских структур с террористами, что может использоваться для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения. Это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.