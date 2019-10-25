]]> ]]>
Главная В России Новости

Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

13:02 25.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Зарубежные спецслужбы планируют массированные кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, спецслужбы постоянно пытаются выявить слабые места в информационной системе России. Он отметил, что, в частности, в Сибири часть важных объектов является уязвимой.

«Несмотря на то, что созданы необходимые условия, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь, энергетика», - приводит слова Патрушева РИА Новости.

Патрушев отметил, что в этих областях, в частности, не достаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.

Информационная защищенность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особые риски, по мнению специалистов, несет объединение хакерских структур с террористами, что может использоваться для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения. Это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон. 

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.10.2019, 19:13
Гость: Беглый

Окружают гады!
А вчера они были партнёрами.
И наши лидеры отчитывались как они победили коммунистов
25.10.2019, 16:52
Гость: Alex202

Здорово, домофон! Мы им дадим про...я!
25.10.2019, 16:32
Гость: Бтр

Привет, Европеец.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.