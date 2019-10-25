Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

13:02

Зарубежные спецслужбы планируют массированные кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, спецслужбы постоянно пытаются выявить слабые места в информационной системе России. Он отметил, что, в частности, в Сибири часть важных объектов является уязвимой.

«Несмотря на то, что созданы необходимые условия, количество нарушений требований безопасности информации остается значительным. Прежде всего это относится к таким важным сферам, как транспорт, связь, энергетика», - приводит слова Патрушева РИА Новости.

Патрушев отметил, что в этих областях, в частности, не достаточно эффективно идет переход на отечественное программное обеспечение.

Информационная защищенность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особые риски, по мнению специалистов, несет объединение хакерских структур с террористами, что может использоваться для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения. Это может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.