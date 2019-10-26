Журналист Дмитрий Киселев возглавил Союз виноградарей и виноделов России

13:57

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев избран председателем совета Союза виноградарей и виноделов России. Об этом на ежегодном собрании организации в Массандре объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который руководил советом ранее.

«Совет проголосовал, чтобы Дмитрий Киселев заменил меня, — цитирует Титова РБК. — Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, да и сами понимаете его возможности на телевидении».

По словам Титова, какое-то время назад он подал заявление, чтобы его освободили от должности председателя совета. «Заниматься этим направлением должны люди, которые могут ежедневно уделять внимание, —пояснил он. — Дело борьбы за права предпринимателей продолжается, и у меня прибавляется много работы».