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Журналист Дмитрий Киселев возглавил Союз виноградарей и виноделов России

13:57 26.10.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев избран председателем совета Союза виноградарей и виноделов России. Об этом на ежегодном собрании организации в Массандре объявил бизнес-омбудсмен Борис Титов, который руководил советом ранее.

«Совет проголосовал, чтобы Дмитрий Киселев заменил меня, — цитирует Титова РБК. — Дмитрий Константинович Киселев — сам винодел, в Коктебеле производит шампанское, да и сами понимаете его возможности на телевидении».

По словам Титова, какое-то время назад он подал заявление, чтобы его освободили от должности председателя совета. «Заниматься этим направлением должны люди, которые могут ежедневно уделять внимание, —пояснил он. — Дело борьбы за права предпринимателей продолжается, и у меня прибавляется много работы».

Темы: В России
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Комментарии читателей
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26.10.2019, 19:45
Гость: Путник

Талантливый человек, талантлив во всем.
26.10.2019, 18:48
Гость: Простой генерал от инфантерии

Фирма " Кисель--вино"!
26.10.2019, 18:34
Гость: Почему

не директором полигона "Шиес"? Там ему место.
Все комментарии (9)
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