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МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступностью

18:51 1.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В МВД России будут созданы новые подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя министерства Ирину Волк.

Решение о создании нового подразделение было принято главой ведомства Владимиром Колокольцевым по итогам заседания коллегии министерства в пятницу.

Сообщается, что новые подразделения будут сформированы по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.

Руководителям оперативных главковКолокольцев, Следственного департамента и Управления организации дознания поручено подготовить и представить на утверждение документы, в которых будут определены организационные структуры, полномочия и функции создаваемых подразделений. 

По словам Волк, также планируется существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России и их подразделения на региональном уровне.

Ранее Колокольцев отметил, что число преступлений с использованием интернета и сотовой связи выросло на 70% в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в 2018 году число преступлений, совершенных с применением современных информационных технологий, увеличилось в два раза по сравнению с 2017 годом, отметил министр.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, МВД России
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 20:58
Гость: Гость

- Слышь ты идИ сюдА, IP почему не русский, А?
01.11.2019, 19:12
Гость: Может пора

создать подразделения, которые борются с простыми, не IT, преступлениями?
01.11.2019, 19:09
Гость: Своего участкового

лет 20 не видел.
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