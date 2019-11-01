Бремя законов: как наша жизнь поменяется с 1 ноября

Каждый месяц нам приносит новые сюрпризы. И, увы, в большинстве своем они не очень приятного свойства

Промышленность в стадии застоя, инфляция растет, коррупция процветает, а государство только и смотрит, как бы содрать со своих граждан лишнюю копейку. Тяжело об этом говорить, но посмотрим, как наша жизнь в законодательном смысле изменится с ноября 2019 года.

Фото с сайта era.by

1. Закон о «суверенном интернете»

Еще не успев вступить в силу, он уже наделал много шума. Многие жители нашей страны вообще теперь боятся остаться без Интернета. Закон предполагает переходный период до января 2021 года. За этот период операторы связи обязаны установить специальное оборудование и принять прочие меры для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу отечественных интернет-ресурсов в случае отключения их от зарубежных серверов.

Закон считается ответом на «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибер-безопасности США», пишет КП. Отныне Роскомнадзор получит возможность напрямую блокировать доступ к любому ресурсу. Сейчас это делают операторы связи и провайдеры по запросу Роскомнадзора, но оперативности и эффективности в этом процессе мало.

По официальной версии автономный интернет необходим, чтобы защитить российский сегмент Сети от внешних угроз. Стоимость проекта – 30 миллиардов рублей бюджетных денег, которые, понятное дело, на дороге не валяются,, а значит, лягут тяжким бременем на всех нас.

2. Водители личных автобусов и грузовиков обязаны устанавливать тахографы

Быт жителей России все глубже уходит в киберпространство. Цифровизация коснулась и водителей автобусов и грузовиков, которые в обязательном порядке должны быть снабжены тахографами. Тахограф — это техническое средство, которое помогает контролировать график движения транспорта на пути его следования. Посредством тахографа законодатель закрепляет контроль за соблюдением водителем правил отдыха и труда.

Раньше тахографы должны были устанавливать только юрлица, но слишком много уж общественного транспорта оказалось в частных руках. Одновременно с требованием на обязательную установку тахографа повысятся и штрафы за отсутствие этих устройств. Скажем, за проезд без прибора или с неисправным тахографом водителям «светит» штраф от 1 до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц штрафы составят от 5 до 10 тыс. рублей.

3. Переход автомобилистов на электронный ПТС - паспорт транспортного средства

ПТС – базовый основной документ на автомобиль, в котором содержится вся информация о транспортном средстве, о его истории и владельце. Сюда входит вся важная информация об автомобиле, в том числе VIN-код, который можно проверить по базе ГИБДД. Как правило, без этого документа машину отказываются снимать с учета в ГИБДД и ставить на учет.

С одной стороны, введение системы электронного ПТС без обязательного указания собственника может привести к появлению новых мошеннических схем или усложнению контроля банков и лизинговых компаний над заложенными автомобилями, говорит в интервью «Газете» партнер юридической компании VK Partners Вадим Конюшкевич. «Полагаю, что при всех плюсах и минусах ЭПТС рынок со временем сам себя отрегулирует, поскольку при сделках с автомобилями существуют и иные способы проверки добросовестности продавца, чем изучение ПТС», — говорит эксперт.

4. Запрет микрокредитным организациям на выдачу займов под залог квартиры и уведомления о поступлении в Росреестр документов на отчуждение квартиры.

По замыслу законодателей, данная поправка должна защитить владельцев жилья, которым могут угрожать изъятием квартиры из-за небольшого долга.

Также с 1 ноября Росреестр будет рассылать уведомления о поступлении заверенных электронной подписью документов на отчуждение квартиры.

Мера является контрольной: ведь если хозяин квартиры таких документов не подавал, он сможет предотвратить мошенничество.

«Отныне орган регистрации прав обязан уведомить гражданина о поступлении на госрегистрацию в отношении принадлежащих такому гражданину объектов недвижимости заявления и документов в электронной форме, подписанных УКЭП. Уведомления будут направляться либо на адрес электронной почты, либо по телефону. Необходимые контакты правообладателя недвижимости содержатся в ЕГРН», — пояснила начальник управления ЕГРН Росреестра Людмила Лилина.

5. Обязательное электронное сертифицирование молочной продукции

Первого ноября начнется второй этап внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для участников молочного рынка. Мера предполагает вхождение в систему питьевого молока и кисломолочной продукции. Первый этап, предполагающий ввод в систему отдельных молочных продуктов, стартовал еще в июле.

Вроде бы закон подразумевает бесперебойное поступление на прилавки качественного молока, но эксперты прогнозируют очередной рост цен на продукцию. «По моему мнению, эта мера мало может способствовать борьбе с фальсификатом, - сказал в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.- Сама логика этого электронного ветеринарного сертификата очень странная. Россельхознадзор фактически попытался ввести систему контроля всех производственных процессов, начиная от прихода сырья на завод и заканчивая выпуском готового продукта, и на основании этого ведомство пытается сказать – вот этот продукт является фальсифицированным или нет. Но гораздо проще просто взять продукт и проверить».

6. Штрафы владельцам запущенных земельных участков

Не секрет, что приусадебные участки, при малейшем недосмотре хозяев, тут же обильно зарастают сорняками. Государство решило положить конец такому безалаберному отношению – особенно если на дачах цветет буйным цветом вредоносный борщевик. Сок и пыльца такого растения могут вызвать у человека ожог кожи и слизистых оболочек и привести к летальному исходу.

Отныне владельцы земельных участков, на территории которых содержится большое количество сорняка, будут облагаться штрафом от 2 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 1 млн рублей.