В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил дать право россиянам не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Соответствующее предложение парламентарий направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, пишет РИА Новости.

По словам Власова, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам.

Он отметил, что существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.

"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - в частности, говорится в письме депутата.

Ранее правительство утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует тарифы в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.