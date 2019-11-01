В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил дать право россиянам не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Соответствующее предложение парламентарий направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, пишет РИА Новости.
По словам Власова, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам.
Он отметил, что существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - в частности, говорится в письме депутата.
Ранее правительство утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует тарифы в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.