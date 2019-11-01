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В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

08:11 1.11.2019
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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил дать право россиянам не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Соответствующее предложение парламентарий направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву, пишет РИА Новости.

По словам Власова, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам.

Он отметил, что существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.

"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", - в частности, говорится в письме депутата.

Ранее правительство утвердило индексы повышения тарифов ЖКХ в регионах с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует тарифы в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 14:11
Гость: Евсей

Оно бы депутату и иже с ним обратить внимание сначала на то, что из тарифов надобно изъять недействительные требования (то, что заявлено как исполненное, а на деле не сделанное), а потом уже заниматься некачественными услугами. Что тоже нужно отрегулировать. Аналог недействительного требования телефонный тариф, когда в тарифе предоставлена возможность звонить в Антарктику и разговаривать с пингвинами, т.е некая потенциальная возможность заявлена и вынужденно оплачивается. Или звонок куда-нибудь, но тоже оплаченный заранее, хотя абоненту звонить куда-нибудь нет нужды.
01.11.2019, 13:49
Гость: Давно

надо было уже принять такой закон, что бы заставить нахлебников и невежд наконец работать как положено. Восхищаемся почему в Западной Европе везде порядок да по одной простой причине там законы жесткие и попробуй не выполни.
01.11.2019, 12:20
Гость: думаю так

Ага... типа добренькие. Да вы затр...етесь доказывать, что они не качественные. А пока не доказано, платить всё равно придётся или затаскают по судам.
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