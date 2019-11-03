Убийство ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

Для предотвращения убийства малыша обществу пришлось бы пойти на меры, которые вряд ли понравились бы «свободолюбивым» и «незашоренным» личностям

31 октября всю страну всколыхнуло очередное чудовищное преступление, направленное против маленького ребенка. Люди еще находились под впечатлением от убийства рецидивистом и насильником 9-летней девочки в Саратове, как СМИ сообщили о новом зверстве.

Задержанный Денис Поздеев. Фото: Следственный комитет России

36-летний мужчина проник в детский сад в Нарьян-Маре (Ненецкий АО) и во время тихого часа зарезал 6-летнего мальчика. Убийца находился в состоянии алкогольного опьянения, был сразу же задержан, и, судя по первым сообщениям в прессе, сначала рассказывал силовикам о том, что он действовал спонтанно, так как принял ребенка за демона.

Однако дальнейшие сообщения по теме показали, что единственный подозреваемый в деле врал.

Как сообщает Life, при обыске у него дома обнаружили план детского сада, что свидетельствует о тщательной подготовке преступления. Под давлением улик Денис (так зовут задержанного) признался, что ранее приобрел книгу по магии. И в ней нашел заклинания, при помощи которых планировал добиться вечной жизни и решения своих материальных проблем. Вот только после их прочтения некие «голоса» подсказали ему, что теперь он должен еще и совершить человеческое жертвоприношение.

Даже беглого знакомства со страницей Дениса в соцсетях и его сетевыми комментариями достаточно для того, чтобы сделать вывод: мужчина был «в тренде» определенных модных тенденций – «нестандартен», «незашорен» и явно «не совок» и «не ватник». Интересовался фильмами ужасов, оккультизмом и постнуарной эстетикой. Любил творчество группы «Ленинград». Отпускал едкие саркастические замечания в адрес христианства и традиционной морали. Увлекался неонацизмом, но, скорее, не с политической точки зрения, а с этико-эстетической. Ни в постах, ни в комментариях у Дениса не найти классической националистической пропаганды, ему, скорее, нравился сам стиль, а также сопровождающий его ореол вызывающей аморальности.

За свои «эстетические идеалы» Денис в свое время поплатился – в 2017-ом его, по информации Life, привлекали к админответственности за демонстрацию нацистской символики (некоторые из фото одновременно содержали и символы, характерные для сатанизма). Однако мужчина тогда отделался штрафом в размере полутора тысяч рублей и выводов никаких, очевидно, не сделал. Картинки со свастиками висят на его странице до сих пор.

В ходе событий 2014 года Денис защищал постмайданную Украину, но делал это не особо активно – просто реагировал на критику, звучащую в адрес «новой» киевской власти и ее сторонников.

Он также сидел сразу на нескольких сайтах секс-знакомств, но такого «извращенческого трэша», как у саратовского убийцы у него на странице не было.

Судя по всему, Денис также испытывал определенные затруднения материального характера. По информации СМИ, на нем висел долг за коммунальные услуги в размере примерно 14 тыс. рублей, который он никак не мог погасить.

Также у мужчины были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что он состоял на учете у нарколога (в наши либеральные времена для этого действительно нужно очень сильно постараться).

31 октября он спрятал в рукаве нож и отправился в детский сад «Сказка». Дошкольное учреждение охранялось ЧОПом «Святогоръ». Но Денис представился охране отцом одного из детей, и ему удаленно открыли калитку. О том, что было дальше, мы рассказывали выше...

Журналисты уже поспешили обвинить во всем воспитателей, которые якобы во время тихого часа пили чай, не достаточно квалифицированного охранника и невнимательного нарколога. Собственно, сотрудника охраны, нажавшего на кнопку домофона, уже задержали правоохранительные органы. Он подозревается в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекшем по неосторожности причинение смерти человека». Ему может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей. ЧОП «Святогоръ» сейчас проверяется Росгвардией.

Однако вряд ли частные меры помогут решить проблему на глобальном уровне.

Положа руку на сердце, мы должны признаться себе, что по всей нашей необъятной Родине тысячи охранников в тысячах детсадов наверняка «по-братски» пропускают на территорию родителей без документов. И это – еще не самая большая беда.

Проблема в том, что человек, у которого явно наблюдаются «проблемы с головой», фактически недоступен для медиков и правоохранителей. Пока такие не убьют кого-нибудь, эффективно действовать психиатрам, наркологам и силовикам не дают доведенные в определенных моментах до крайности «права человека».

Вы можете представить себе, как взвыла бы вся неполживая общественность, если бы молодого человека с богемными наклонностями и слегка оппозиционными взглядами закрыли бы в стационар? И как быстро на этот визг примчались бы все мыслимые и немыслимые правозащитные организации вместе с международными судами?

Те, кто «ловят покемонов в церкви», защищают бандеровский режим на Украине и «стебутся» над «совками» и «ватниками», сегодня образовали, пусть и не слишком многочисленную, но весьма сплоченную и активную социальную группу, готовую затравить любого, кто хотя бы бросит косой взгляд в их сторону.

Звоночков по поводу конкретного Дениса было более чем достаточно. Гремучая смесь из алкоголизма (доведшего, судя по самому факту наркоучета, до психических нарушений) с оккультистско-нацистскими увлечениями – весьма красноречива. Но реальных механизмов правового воздействия на таких граждан по факту ни у врачей, ни у правоохранителей нет. Можно, конечно, попытаться прибегнуть к полумерам, но, представив реакцию «прогрессивной» части нашего общества, медики и силовики, в своей массе, наверное, готовы махнуть на это рукой.

Сегодня перед нашим народом стоит непростой выбор – разрешить государству эффективную профилактическую работу с «монстрами» (вроде принудительной психиатрической госпитализации по упрощенной схеме) сразу после возникновения первых признаков их нездоровых наклонностей или, оглядываясь на мнение правозащитников и либеральных западных правительств, продолжать отдавать на растерзание «незашоренным» и «прогрессивным» чудовищам маленьких детей.

Прежде, чем принять окончательное решение, стоит задуматься над тем, что если бы «саратовский зверь» за свои ранние преступления уже сидел пожизненное, а нарьян-марский убийца был бы помещен на принудительное лечение, двум маленьким людям удалось бы сохранить жизнь.