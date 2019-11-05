Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

11:30

В конце октября в Сети появились данные более шести тысяч клиентов Альфа-банк.

Как сообщало РБК, всего на специализированном форуме были размещены объявления о продаже 3500 данных владельцев кредиток Альфа-банка, а также 3000 данных клиентов «Альфа-Стахования». В «демо-версии» были выложены 23 договора с указанием всех данных о клиентах, включая суммы кредита или страховки, предмета страхования и т. п.

Проверка данных в 10 случаях подтвердила, что люди недавно оформили кредитную карту в Альфа-банке.

В связи с этой информацией банк начал проверку. На сегодняшний день в банке подтвердили утечку данных 15 клиентов, пишет «Интерфакс». Масштабы утечки персональных данных клиентов еще выясняются. При этом в банке заявили, что утечка данных не угрожает безопасности клиентов, так как не были затронуты данные, необходимые для доступа к счетам.

Ранее сообщалось о крупных утечках персональных данных владельцев кредитных карт Сбербанка. После проверки виновным был признан сотрудник банка, возглавлявший сектор в одном из бизнес-подразделений. Было установлено, что он хотел похитить данные клиентов в корыстных целях.