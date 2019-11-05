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Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

11:30 5.11.2019
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В конце октября в Сети появились данные более шести тысяч клиентов Альфа-банк.

Как сообщало РБК, всего на специализированном форуме были размещены объявления о продаже 3500 данных владельцев кредиток Альфа-банка, а также 3000 данных клиентов «Альфа-Стахования». В «демо-версии» были выложены 23 договора с указанием всех данных о клиентах, включая суммы кредита или страховки, предмета страхования и т. п.

Проверка данных в 10 случаях подтвердила, что люди недавно оформили кредитную карту в Альфа-банке.

В связи с этой информацией банк начал проверку. На сегодняшний день в банке подтвердили утечку данных 15 клиентов, пишет «Интерфакс». Масштабы утечки персональных данных клиентов еще выясняются. При этом в банке заявили, что утечка данных не угрожает безопасности клиентов, так как не были затронуты данные, необходимые для доступа к счетам.

Ранее сообщалось о крупных утечках персональных данных владельцев кредитных карт Сбербанка. После проверки виновным был признан сотрудник банка, возглавлявший сектор в одном из бизнес-подразделений. Было установлено, что он хотел похитить данные клиентов в корыстных целях.

Темы: Альфа-банк
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 12:34
Гость: да-да

Альфа-банк(Фридман) с главным офиссом в Лондоне? А разве этот банк в юрисдикции России? Утечка данных? А кто бы сомневался. Банки, особенно в России, давно уже превратились в темные закрытые конспирологические структуры, связанные с Мировой финансовой закулисой троцкистов-глобалистов.
\\\\\\\\\
Сегодняшняя банковская система страны фактически заточена не на развитие страны, кредитования бизнеса и всей экономики. И служит она не государству и его народу, а выполняет указания финансовых аферистов из Мирового Правительства. Сегодня из банковской сферы, под видом бегства капиталов, вывозятся огромные финансы за пределы страны. Олигархия. Офшоры. Все это признаки явной уголовщины, которые почему-то легализовали. Почему?
\\\\\\\\\
Дальше. Это не просто случайная утечка. Это сознательная рукотворная уголовщина. Естественно, как и всегда, не будет открыто никаких расследований СК и проверок Прокуратуры.
05.11.2019, 12:17
Гость: Хороший термин - утечка данных.

Из далека долго течет река Волга...
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