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Владимир Путин уволил 11 генералов МВД, МЧС и СК

07:11 5.11.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей 11 генералов.

Среди уволенных генералов — шестеро представителей МЧС, четверо — МВД и один — Следственного комитета.

В числе уволенных оказался Александр Мельников — первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД, обвиняемый в мошенничестве.

Мельников был арестован в конце сентября. По версии следствия, в сговоре с другими сотрудниками МВД вымогал крупную сумму у бизнесмена в обмен на непривлечение к уголовной ответственности.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 18:00
Гость: Точно!

поэтому немцы дошли до Москвы, Ленинграда и Кавказа.
05.11.2019, 16:06
Гость: Алексан-ич

11 генералов - за сундук мертвеца - и что в нем и там у него, какой компромат - сериал "Страшные кремлевские тайны"
05.11.2019, 15:32
Гость: Так обидеть братанов

По-моему Путин очень жестокий! Отправить наворовавшихся генералов проедать наворованное - это жестоко! Не хватит им жизни и их детям, чтобы прокутить добытое. ....
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