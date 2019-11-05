Приучаем собаку к выгулу

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На первый взгляд процесс приучения собаки к выгуливанию кажется чем-то очень сложным.

Однако, как показывает практика, любой хозяин может научить свою собаку справлять нужду на улице https://guldog.ru/blog/poleznye-sovety/kak-priuchit-sobaku-k-vygulu-samye-poleznye-sovety. Как приучить собаку к выгулу?

Начните с того, что составьте расписание кормлений. У собаки будет свой распорядок и ей легче будет к нему привыкнуть. Также давайте дополнительное поощрение собаке за то, что она сходила в туалет в нужном месте. Ни в коем случае не наказывайте собаку за то, что она не сдержалась и сходила в туалет в помещении. Просто приберите за ней и продолжайте следовать графику. Помните, что собаки очень чувствительны к наказаниям, и после применения каких-либо мер животное может начать вас бояться.

Еще одним важным элементом в процессе обучения будет регулярная прогулка. В первое время выгуливать собаку придется очень часто, так как это необходимо для того, чтобы собака приспособилась. Выводите гулять собаку практически каждые полчаса, старайтесь не пропускать подобного рода выгуливания, чтобы собака почувствовала распорядок. Если вам необходимо приучить щенка, то помните о том, что у них маленькие мочевые пузыри, и сдерживаться долгое время они не смогут.

Кормите своего питомца в одно время и приучите к тому, что через полчаса после этого будете выводить на улицу. Это позволит вам ориентироваться, когда собаке необходимо будет погулять. Касательно щенков, то здесь та же процедура, но старайтесь чаще их выгуливать.

Что делать, когда необходимо отлучиться и некому гулять с собакой?

Однако бывают моменты, что у вас не будет времени погулять в определенное время или вам придется уехать в командировку. Что делать в таких ситуациях и как приучить собаку к выгулу, если вы часто бываете в разъездах? Для таких ситуаций существуют компании, которые предоставляют специальные услуги по выгуливанию собак. Одна из таких компаний «ГульДог» поможет вам решить эту проблему.

Если вы только начали приучать собаку к выгуливанию, то ясное дело, что нужно строжайше соблюдать режим. Поэтому в этот период времени нужно быть дома. Но если работа зовет или появились неотложные дела, то вы можете нанять человека, который вместо вас покормит и выведет собаку на прогулку.

Не беспокойтесь о том, как ваш питомец отреагирует на такую замену. Догситтер приедет на пробную прогулку для того, чтобы познакомится с собакой и чтобы у животного было время немного привыкнуть к незнакомому человеку. Тогда собака не будет испытывать стресс при выгуливании с незнакомцем. Все сотрудники компании обладают навыками кинологов и разбираются в зоопсихологии.

