КС запретил регионам произвольно ограничивать проведение мирных акций

14:49

Власти регионов не вправе произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов.

Такое постановление было вынесено судом по результатам рассмотрения жалобы жительниц Республики Коми Марины Седовой и Веры Терешонковой, которым запретили провести уличные акции в Сыктывкаре, пишет "Интерфакс".

Седова и Терешонкова оспаривали законы республики, которые запрещают массовые мероприятия в радиусе 50 метров от входов в здания, которые занимают органы власти, а также на Стефановской площади. Терешонкова хотела провести на Стефановской площади заупокойный молебен в память жертв "Большого террора" 1937-1938 годов. Седова планировала митинг протеста у мэрии против плохой работы общественного транспорта. Им отказались согласовать эти акции в соответствии с региональным законом.

Как гласит решение Конституционного суда, компетентные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не "пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате".

Согласно позиции КС, создание помех работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и прочие издержки сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.