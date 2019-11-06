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КС запретил регионам произвольно ограничивать проведение мирных акций

14:49 6.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Власти регионов не вправе произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов.

Такое постановление было вынесено судом по результатам рассмотрения жалобы жительниц Республики Коми Марины Седовой и Веры Терешонковой, которым запретили провести уличные акции в Сыктывкаре, пишет "Интерфакс"

Седова и Терешонкова оспаривали законы республики, которые запрещают массовые мероприятия в радиусе 50 метров от входов в здания, которые занимают органы власти, а также на Стефановской площади. Терешонкова хотела провести на Стефановской площади заупокойный молебен в память жертв "Большого террора" 1937-1938 годов. Седова планировала митинг протеста у мэрии против плохой работы общественного транспорта. Им отказались согласовать эти акции в соответствии с региональным законом.

Как гласит решение Конституционного суда, компетентные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан, а не "пытаться под любым предлогом изыскать причины, оправдывающие невозможность реализации права на организацию и проведение публичных мероприятий в указанном в уведомлении формате".

Согласно позиции КС, создание помех работе транспорта, затруднение доступа к объектам социальной инфраструктуры и прочие издержки сами по себе не могут служить веской причиной для отказа в проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Конституционный суд России
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Комментарии читателей
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06.11.2019, 16:53
Гость: Русский

Бегал. я полагаю , Зорькин ,в администрацию с восхитительным предложением -показать в моменте вековым мудрецам демократную штучку.
И потом можно буде показать свою битву со злом. Не выйдет.Свой червонец получит.
06.11.2019, 15:45
Гость: Салтыков - Щедрин

Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.
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