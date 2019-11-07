Медведев рассказал об успешном переходе России на цифровое ТВ

18:08

Дмитрий Медведев назвал успешным переход России от аналогового вещания к цифровому и призвал наградить ответственных за переход.

«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно», - цитирует Медведева РИА Новости.

«Присоединяюсь к словам благодарности тем, кто этим занимался, давайте подумаем, каким образом их отметить», - сказал он на заседании правительства

По его словам, результатом перехода стало появление 20 телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме.

Напомним, цифровое ТВ доступно только тем пользователям, телевизоры которых имеют поддержку формата DVB-T2. Для просмотра бесплатных каналов, владельцы старых телевизоров должны было приобрести специальную цифровую приставку, а малоимущим гражданам с ее приобретением и установкой должны были помочь власти регионов.

На реализацию программы было выделено 174 миллиарда рублей, из них 97 миллиардов - средства из федерального бюджета.