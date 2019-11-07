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Медведев рассказал об успешном переходе России на цифровое ТВ

18:08 7.11.2019
Дмитрий Медведев
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Дмитрий Медведев назвал успешным переход России от аналогового вещания к цифровому и призвал наградить ответственных за переход.

«Год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала. В октябре эта работа завершилась, завершилась успешно», - цитирует Медведева РИА Новости.

«Присоединяюсь к словам благодарности тем, кто этим занимался, давайте подумаем, каким образом их отметить», - сказал он на заседании правительства

По его словам, результатом перехода стало появление 20 телевизионных каналов в хорошем цифровом качестве, которые теперь смотрят в каждом доме.

Напомним, цифровое ТВ доступно только тем пользователям, телевизоры которых имеют поддержку формата DVB-T2. Для просмотра бесплатных каналов, владельцы старых телевизоров должны было приобрести специальную цифровую приставку, а малоимущим гражданам с ее приобретением и установкой должны были помочь власти регионов.

На реализацию программы было выделено 174 миллиарда рублей, из них 97 миллиардов - средства из федерального бюджета.

Темы: Телевидение и его влияние на общество в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 23:41
Гость: Сердечник

поставщики всего оборудования кто?
вот только они и не нарадуются
07.11.2019, 23:32
Гость: Гость

Вот если бы его вообще отключили бы, вот это был бы поступок заслуживающий премий ) А так половинчатый шаг, вроде частично еще работает, но уже прогресс есть у тещи допустим чаще стал пропадать сигнал, что не может не радовать, так как больше времени тратит на внуков, а не просмотры "Пустьговорят давайпоженимся" и других передач не совместимых со словом сапиенс :)
07.11.2019, 23:16
Гость: Сила Сибири

Не из воздуха, а из залежавшейся на складах китайской электроники
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